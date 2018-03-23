3月23日三大報頭版要聞

2018年03月23日 07:20 中時電子報 綜合報導

@中國時報

美國總統川普於美東時間22日中午12時30分（台北時間23日凌晨零時30分）簽署應對「中國經濟侵略」（China’s economic aggression）的總統備忘錄，根據「301條款」調查結果，宣布對大陸祭出課徵500億美元懲罰性關稅方案，適用產品達1300項。川普出重手投放關稅炸彈，可能引爆陸美全面貿易戰。

花蓮大地震部分善款將用來補貼觀光、石材業，引發質疑聲浪。同樣震災善款運用，3月6日賴揆在立院答詢立委徐榛蔚總質詢時說，台南地震包括4棟倒塌建物、裂開約1000多棟房子，「我們大概在2年之間陸續完成重建的工作，也才花20億元左右，都是用善款來處理。」花蓮縣長傅崐萁22日質疑：「以同樣標準，難道這樣不算挪用善款？」

美貿易代表萊蒂澤對大陸提出強烈警告，公開點名大陸侵犯美智財權，並稱美國很快會就301條款調查，對大陸做出懲罰決定，可能從關稅或投資著手。此外，美媒披露，美國最大電子產品零售商百思買（Best Buy），未來數周將停售華為手機。

沉寂近3個月，台大校長當選人管中閔終於三連發出擊！22日上午先在臉書轉貼美國作家馬克吐溫小說詞句，引喻自己「正派人士成了罪犯」；同時在媒體專訪中表示，台灣學界從未有過這樣「政治恐怖攻擊」，要求教育部依法聘任，不然就讓台大趕快重選校長，別再耽誤台大；下午在臉書貼出聲明，要求教育部3月底前說清楚到底要不要聘任。

@旺報

貿易前哨戰打響！在美國宣布301關稅方案前夕，大陸商務部22日宣布延續美日進口相紙反傾銷稅、並復審調查美日進口的苯二酚，宣示意味濃厚，而大陸外交部發言人華春瑩22日則在公開記者會，直接點名大豆與飛機這兩項美國重點出口商品，暗喻可能成為中方報復的犧牲對象，中美貿易戰已磨刀霍霍。

美國貿易代表萊特希21日表示，美國正與一些貿易夥伴就鋼、鋁材關稅豁免進行談判，希望4月底能確定關稅豁免名單。正率團訪華府與美協商的行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中23日坦言，台灣想要取得美國鋼、鋁材關稅豁免，不太容易。不過，他說協商還沒結束，將會持續下去。

一如市場預期，美國聯準會在台北時間22日凌晨宣布升息25個基點，由於美國聯準會暗示未來還將升息兩次，中國人民銀行（大陸央行）也在同一天跟進調高公開市場操作利率5個基點。市場分析師指出，從大陸今年2月CPI創下逾4年新高來看，顯示大陸存在負利率壓力，只要美國未來持續升息，不排除人行在2018年真正升息（提高基準利率）的可能性。

隨著美國政府通過《國防授權法》、《台灣旅行法》，進一步讓美台軍售變成可能，近日更傳出美方提出將F-15以租借形式提供給台灣的選項；但前空軍資深飛行教官于皓瑋22日受訪時表示，儘管美台關係目前一切向好，但未來美台軍售裡，美國對台租售F-18的可能性最大。

@工商時報

美國總統川普（Donald Trump）引發的全球貿易戰危機，已引起美國、英國與台灣央行關切並同聲示警。聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）表示，部份決策官員憂心川普的貿易政策不但將影響美國經濟前景，並為未來貨幣政策埋下變數。中央銀行總裁楊金龍認為，若美中相互採行貿易保護措施，必將衝擊台灣經濟及產業。

中央銀行22日舉行第一季理監事會議，利率如市場預期維持1.375％未調整，已是連七凍，央行總裁楊金龍八字定調目前貨幣政策，利率是「適度寬鬆」，匯率則是「動態穩定」。楊金龍說，匯率升貶僅有對中小企業影響較大，根據央行對企業的訪談，大企業因為有財務長進行匯率和獲利避險等，多數是希望匯價穩定就好。

美國聯準會（Fed）一如市場預期升息1碼，且今年共升息3次，仍是市場主流意見。外資圈看好美國升息帶動台灣金融股，壽險、銀行雙族群各有擁戴者，金融股將成升息循環的多頭主力部隊。

美國總統川普於台灣周五凌晨宣布對自中國進口的商品課徵關稅，涉及商品將包括「高科技產業」。以台灣的「電子五哥」等代工廠，幾乎都在中國大陸設有龐大廠區，生產筆電、手機、智慧錶、平板等產品，若中美爆發貿易大戰，影響層面很大。

(中時電子報)