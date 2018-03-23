依管中閔案道德標準 羅智強：我今去北檢告發蔡英文

2018年03月23日 08:36 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

總統蔡英文(中)。(中時資料照)

台大校長當選人管中閔案延燒，政論節目主持人彭文正說，遴選前管中閔未主動揭露獨董身份，要去控告管中閔。前總統府副秘書長羅智強今說，他覺得非常有道理，回頭看蔡英文歷年選舉和宇昌公司經歷，他決定今上午到台北地檢署告發蔡英文。

羅智強稍早在臉書發文，指認同彭文正的觀點。羅智強指出，經查，蔡英文在2010、2012、2016的選舉公報中，也都未揭露「宇昌公司重事長」之經歷，也該當「公務員登載不實罪」，今天上午10：30我決定仿效彭文正，到台北地檢署告發蔡英文。

羅智強補充，民進黨想要拉下管中閔，他提供一個很好方法，蔡英文未於選舉公報揭露「宇昌公司董事長」經歷，只要蔡英文主動下台，管中閔還有可能不請辭台大校長嗎？

羅智強最後說，蔡英文下台！管中閔請辭！民進黨，不用謝我了，下去領500。他最後在個人臉書辦投票「你支持以民進黨之道還蔡英文之身提告嗎？」，截至今上午8時，有1622人次投票，有97%人贊同羅智強對小英提告。

有評論認為，管中閔案只要釐清4疑點就解決，管涉違法、道德問題，和侵犯大學自治無關。圖為台大椰林大道學生上下課情形。(中時資料照)

管中閔表示憂心，指教育部若無法依法聘任，那就讓台大趕快重選校長，別再耽誤台大。(中時資料照)

另《蘋果日報》今社論認為，管中閔案被藍綠化、政治化，已模糊焦點、混淆是非。該評論指出，管案很單純，只要釐清4疑點就解決，包括管涉論文抄襲、未揭露台灣大獨董資訊、未獲台大同意就兼職台灣大審計及薪資報酬委員涉違規、廈門大學兼課涉違法；此與侵犯學術獨立和大學自治，風牛馬不相及。

管中閔昨在媒體專訪表示，台灣學界從未有過這樣「政治恐怖攻擊」，要求教育部依法聘任，不然就讓台大趕快重選校長，別再耽誤台大；後在臉書貼出聲明，要求教育部3月底前說清楚到底要不要聘任。

前總統府副秘書長羅智強。(中時資料照)

以下為羅智強臉書全文：

彭文正說，「管中閔未主動揭露獨董資格等行為，致使相關公務員登載不實資訊於公文書中，應該當刑法第213條或214條公務員登載不實罪或使公務員登載不實罪。」要去控告管中閔。

我覺得非常有道理，經查，蔡英文在2010、2012、2016的選舉公報中，也都未揭露「宇昌公司重事長」之經歷，也該當「公務員登載不實罪」，今天上午10：30我決定仿效彭文正，到台北地檢署告發蔡英文。

也因此，民進黨想要拉下管中閔，我提供一個很好的方法

蔡英文未於選舉公報揭露「宇昌公司董事長」經歷，只要蔡英文主動下台，管中閔還有可能不請辭台大校長嗎?

蔡英文下台! 管中閔請辭! 民進黨，不用謝我了，下去領500

＃你支持以民進黨之道還蔡英文之身提告嗎？

(中時電子報)