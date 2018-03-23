打電話訂墾丁民宿 她嚇到：房價3500元秒變6900元

2018年03月23日 08:25 中時電子報 簡怡欣

滷味事件後，有網友表示，墾丁很多店家跟攤販都降價了，鹽酥雞從一份100變60元。(圖/本報資料照)

4月清明連續假期即將到來，有民眾計畫到墾丁度假，致電向當地民宿確認房型；沒想到業者報價與訂房網價差超過兩倍，讓民眾嚇到不敢訂房，感嘆「墾丁會臭不是沒原因」，在網路引發熱議。

有民眾在網路社團「爆怨公社」發文說，原本已在訂房網查詢好一家墾丁民宿，房價「4人房3500元、2人房1999元」，覺得房價和理想下訂；但致電業者確認入住房型時，價格竟從3500元秒變6900元，還一度得到「怎麼可能這種價格」、「你跟訂房網訂的是你們之間的關係，跟我們民宿沒關係」的回覆，讓她嚇到不敢訂。

有網友留言，認為是訂房民眾不熟悉訂房網訂價模式，造成資訊不對稱的差價，就算到時候被要求補差價也可拒付；但也有從事飯店業的民眾認為，「業者這樣回應我覺得很不負責，業者本身就有義務該為客人解惑」。

此外，雖然有網友回應，「滷味事件後，墾丁很多店家跟攤販都降價了」，但墾丁民宿清明連假期間一晚要價6900元，也讓網友感嘆，「有錢人～墾丁三天二夜自由行，窮人～日本六天五夜自由行......，所以在墾丁玩樂的都是有錢人！」。

(中時電子報)