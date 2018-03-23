小威生產遭歧視？大坂直美重重打臉

美國女將小威廉絲(左)賽後與大坂直美握手。(美聯社)

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中時電子報

小威廉絲(Serena Williams)邁阿密網賽首輪出局，面對大坂直美的武勇，之前不斷吵嚷賽制不公的人都被重重打臉。小威的確因為產後復出導致失去種子身分，但她還是打不過非種子的女將大坂直美。

以大滿貫為例，種子球員前兩輪只會碰到非種子球員，以提升種子球員晉級的機會。

若小威以非種子身分進入比賽，她有可能在前兩輪就遇上高順位種子球員，比如現任球后哈麗普(Simona Halep)，這對小威是很不公平的(在這種情況，更倒楣的可能是哈麗普)。

然而大坂直美也不是種子球員，就算WTA破例保留小威的種子身分，她首輪仍會對上非種子的大坂直美，結果還不是一樣嗎。

WTA遭質疑在當今2018年，四大滿貫賽男女「同工同酬」的年代(其實未必同工，男子五戰三勝，女子三戰兩勝)，還能有這種歧視懷孕女將的制度，令人感到不可思議。

官方澄清，網球是個人項目，沒有組織球員工會，若以個人因素(包括受傷、懷孕、結婚、旅遊)而缺陣超過12個月，排名當然就沒有了。懷孕是個人選擇，受傷並不是，但不管是何種原因，應該都不能要求其他球員讓著你。

況且WTA擁有特殊排名制，排名前300名並因故離開球場超過半年的球員，可以獲得2場大師賽、2場大滿貫的保障名額。如果依照抗議者所說，要保留小威的第1種子身分，那麼要置現任球后哈麗普於何地？

(中時電子報)

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