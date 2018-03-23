關鍵校務會議若抜管 台大將1年半沒校長

圖為台大學生上下課情形。(資料照片 鄧博仁攝)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

台大明（24）日將舉行臨時校務會議，討論管中閔的校長遴選案。有校務會議代表在開會前夕透露，一旦管中閔被認定當選無效，校方必須重啟遴選機制，歷時將長達一年半，台大將繼續群龍無首。該代表指出，校務會議若可翻案，難保新的遴選結果又被校務會議推翻，陷入無休止的輪迴。

聯合報報導，明天校務會議的決議，將對管中閔能否如願在3月底被核定，將具有關鍵性影響。如果「遴選無效」提案在會議中通過，台大和教育部將會如何處置？外界對此頗為關注。

教育部人事處長陳焜元說，這是假設性的問題，應先看台大如何處置。不過，教育部次長林騰蛟表示，如果校務會議可以推翻遴選會決議，「那就校務會議自己決定就好，何必成立遴委會？」

文大行管系助理教授也指出，校務會議通過的是抽象「法規」，遴委會才是對特定具體人選的「決定」組織，校務會議否決遴委會的決定並不合理。

台大主秘林達德說，依台大相關規定，校長當選人因故無法就職時，原遴選委員會將重啟遴選事宜，但他不清楚教育部有無不核定的前例。

不具名的校務會議代表表示，倘若校務會議認定遴選程序有瑕疵而無效，恐須解散遴委會，從頭再走一遍遴選程序；若一切順利，台大至少再一年半仍處於無校長狀態。他說，此例一開，難保不會出現校務會議再推翻遴選委員會決議的輪迴。

(中時電子報)

3月23日三大報頭版要聞

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。