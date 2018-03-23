關鍵校務會議若抜管 台大將1年半沒校長

2018年03月23日 08:44 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台大明（24）日將舉行臨時校務會議，討論管中閔的校長遴選案。有校務會議代表在開會前夕透露，一旦管中閔被認定當選無效，校方必須重啟遴選機制，歷時將長達一年半，台大將繼續群龍無首。該代表指出，校務會議若可翻案，難保新的遴選結果又被校務會議推翻，陷入無休止的輪迴。

聯合報報導，明天校務會議的決議，將對管中閔能否如願在3月底被核定，將具有關鍵性影響。如果「遴選無效」提案在會議中通過，台大和教育部將會如何處置？外界對此頗為關注。

教育部人事處長陳焜元說，這是假設性的問題，應先看台大如何處置。不過，教育部次長林騰蛟表示，如果校務會議可以推翻遴選會決議，「那就校務會議自己決定就好，何必成立遴委會？」

文大行管系助理教授也指出，校務會議通過的是抽象「法規」，遴委會才是對特定具體人選的「決定」組織，校務會議否決遴委會的決定並不合理。

台大主秘林達德說，依台大相關規定，校長當選人因故無法就職時，原遴選委員會將重啟遴選事宜，但他不清楚教育部有無不核定的前例。

不具名的校務會議代表表示，倘若校務會議認定遴選程序有瑕疵而無效，恐須解散遴委會，從頭再走一遍遴選程序；若一切順利，台大至少再一年半仍處於無校長狀態。他說，此例一開，難保不會出現校務會議再推翻遴選委員會決議的輪迴。

(中時電子報)