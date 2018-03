全球機器人大賽FRC 明道中學搶進澳洲區四強

2018年03月23日 09:54 中時 馮惠宜

台中市明道中學、台北美國學校、協同中學、北一女中及南科實中等校師生,11日分別組成5支隊伍前往澳洲參加「FRC」機器人競賽,與其他來自全球各地36支隊伍競賽,最後5隊皆打入複賽,其中,明道中學首次參賽就進入澳洲區前4強,並獲「2018最佳形象獎(Imagery Award)」,表現優異。

11日澳洲舉行「FRC」South Cross Region區域賽,今年台灣共有5隊前往澳洲進行3天的競賽,所有台灣隊皆打入複賽,獲在場觀眾讚賞肯定,主持人特別揮舞中華民國國旗、為台灣隊伍加油,讓參賽的台灣隊伍相當感動。

「FRC (First Robotic Competition)」由非營利組織「FIRST (For inspiration and recognition of science & technology) Foundation」主辦,專為14-18歲國高中生所設計,鼓勵青少年透過比賽,研究並實作科學、技術、工程、藝術、數學等領域;其中最重要的信念,是要有高尚的專業精神,並與他人合作。FRC在各國頂尖大學及公司皆獲得認可,被視為頂尖工程師、科學人才及各種領域未來領袖的參考依據。

FRC比賽方式為每3隊組成「聯隊」進行積分賽,積分前8名隊伍再挑選「聯隊」進入複賽;明道中學「MDHS Fablab7130」第一次參賽,就以功能性戰略,受積分前3、4名隊伍邀請組成聯隊參與複賽,在聯隊合作下進入準決賽,最後於41個隊伍中脫穎而出,奪得澳洲區前4名佳績。

此外,明道師生維修站佈置的整齊又有創意,榮獲「最佳形象獎」,代表明道師生除專業能力外,攤位形象、藝術表現也獲評審一致肯定。

FRC主辦單位每年1月公佈當年的挑戰主題,學生須於6週內製作完成機器人,並寄至比賽會場;今年挑戰規則包括讓機器人將「方塊」放上天平,走過開始線即得5分,哪一隊方塊放的多使天平傾斜,傾斜時間1秒即得1至2分,分數多者獲勝。主辦單位今年在24個國家舉行超過160場區域賽事,吸引全球超過3800支隊伍、9萬名師生挑戰。

明道中學帶隊老師黃丞頤表示,今年明道中學第一次參賽,定位在「輔助」與「策略」角色,明道中學製作的機器人較平穩且速度快,這次主攻矮的天平,策略受其他隊伍肯定,獲積分前3、4名強隊邀請組成聯隊;機器人受損時,聯隊隊伍主動幫忙維修,賽場上也傳來陣陣加油與鼓勵聲,讓參賽的明道生體會到FRC的競合精神。

參賽學生認為,「分工合作」是獲勝要素,這次參賽體認到「名次並不是最重要的事!」,許多國外學生重視的不是輸贏,而是過程有無「盡興」,並貫徹始終地完成一個作品或計畫;看到自己的機器人上場覺得「很有成就感!」。

明道中學校長汪大久表示,去年11月底從校內遴選出明道代表隊「MDHS Fablab7130」,並特別聘請駐校工程師及研究專員,學校也提供資訊中心、創客實驗室(Fablab)、家長及企業等專業資源,用3個月時間密集培訓基本技能與製作機器人;有鑑於未來AI領域產業將會蓬勃發展,學校將持續注入資源,為國家培育未來人才撒下種子。

(中時)