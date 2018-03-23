如粉紅泡泡般燦爛！土城希望之河左岸夜櫻更有fu

土城希望之河夜櫻美景。（新北市景觀處提供）

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中時電子報
／整理報導

春暖花開賞櫻趣！新北市季節限定的浪漫約會景點─土城希望之河左岸，目前櫻花已開8成，今年更加裝照明燈光，散步在浪漫黃光下抬頭便可見宛如粉紅泡泡般燦爛綻放的迷人櫻花，有別於白天的嬌羞姿態，夜幕中燈光投照下的夜櫻景致，呈現風情萬種的樣貌，是今年春日絕對不能錯過的約會及賞櫻景點！

土城希望之河左岸鄰近海山捷運站，搭乘捷運自3號出口步行約3分鐘即可抵達。（新北市景觀處提供）

土城希望之河左岸鄰近海山捷運站，搭乘捷運自3號出口步行約3分鐘即可抵達，是少數位於市區且搭捷運即可抵達的賞櫻景點，河岸旁的櫻花樹於6年前種下，在貨繞里長許春騰及志工照護下，現已茁壯挺拔，每年櫻花季期間櫻花相連綻放宛如一片粉色花海，密不見隙，壯觀的櫻花美景加上便利交通，每年都吸引許多遊客前來賞櫻。

民眾開心在土城希望之河左岸賞櫻。（新北市景觀處提供）

除了櫻花美景外，希望之河兩岸在當地志工悉心維護下滿是綠意，棚架上九重葛充滿野性的恣意伸展及綻放，為往來遊客搭起一座綠色隧道，走出隧道後迎面而來的柚子花香，更為沿岸增添浪漫氣息，歡迎民眾走一趟土城希望之河欣賞春日百花齊放，同時也感受獨特的夜櫻魅力！

請各位市民朋友們在近距離感受櫻花魅力的同時，隨手維護環境整潔並放輕您的音量，以不打擾、不破壞方式共同維護這河岸櫻花美景!另想了解或分享最新花況，也可至「賞花快報」臉書搜尋。

(中時電子報)

春暖花開，民眾開欣賞花。（新北市景觀處提供）
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