竊臉書5千萬筆個資 「劍橋分析」如何撼動全球政壇？

2018年03月23日 09:32 中時電子報 李靖棠

據英國廣播公司（BBC）報導，美國總統大選期間，將近5,000萬名臉書用戶個資，遭英國資料分析機構「劍橋分析」（Cambridge Analytica）擅自取用，藉此透過特定宣傳文宣和廣告，企圖操控選民動向，協助川普（Donald Trump）打贏選戰。此事遭媒體臥底踢爆了，讓臉書不僅面臨嚴重公關危機，也使其股價連續多日崩跌。也讓外界好奇，這個分析公司，究竟是何方神聖？

劍橋分析，創立於2013年，由共和黨大金主、億萬富豪梅瑟（Robert Mercer），投資1,500萬美元（約4.38億台幣），找來白宮前策略長巴農（Stephen K. Bannon）出任副總裁。公司成立主旨，從2012年共和黨總統候選人羅姆尼（Mitt Romney）落敗，凸顯他們在網路數據缺失，「民主黨看起來在科技改革方面占優勢，共和黨則數據分析和資料探勘方面落後。」

名義上以學術研究為招牌，藉由臉書（Facebook）等社群平台，向群眾進行調查，藉此蒐集數據資料，並與劍橋大學心理學教師、心理學家柯恩（Aleksandre Kogan）的「全球科技研究」（Global Science Research）合作，設計一款「thisisyourdigitallife」的程式，來進行付費研究。此程式透過臉書，吸引27萬名美國人下載，藉此取得大量「學術研究」用的個人資料。

英國第四頻道電視台（Channel 4）潛入該公司總部，成功臥底並側錄到前總裁與高層的對話，發現劍橋分析不僅影響美國總統大選，包含歐洲的義大利、非洲的肯亞、美洲的墨西哥與巴西、亞洲的印度與馬來西亞，都曾有政黨或候選人是他們的「客戶」，並成功打贏選戰。其中，陷入選舉醜聞多年的馬國首相納吉（Najib bin Abdul Razak），雖多次否認僱用該業務，但反對黨陣營始終認為，擁有行政資源的他，恐利用此方法操縱與影響即將到來的國會大選。

(中時電子報)