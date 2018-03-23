美商務部拜會林佳龍 盼深化台美產業交流

2018年03月23日 10:49 中時 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

美國商務部副助理部長Mr. Steff率團拜會市長林佳龍，聚焦台美智慧機械及智慧城市議題。（盧金足攝）

美國商務部副助理部長Mr. Steff率團拜會台中市長林佳龍，聚焦台美智慧機械及智慧城市議題。

Mr. Steff稱讚台中是座適合生活、成長、共組家庭的宜居城市，蓬勃發展的製造業與科技產業也令人驚艷。林佳龍熱情接待美國聯邦官員來訪，期待建立台美交流平台，讓兩國智慧機械產業與製造業展開更具體的合作。

美國商務部致力於提升美國製造業競爭力並關注製造業就業機會及投資，了解台中地區製造業現況與優勢，分享美國製造業的現況與未來規畫。

林佳龍說，中央正推動5加2產業計畫，並將台中定位為智慧機械之都，加上精密機械、手工具機、航太科技、半導體產業進駐發展，讓台中這座城市更具國際競爭力，同時台中也因為便利的交通與文化多樣性，相繼被美國CNN與國際知名研究機構GaWC評為宜居城市。

中央啟動「智慧機械推動辦公室」，從產業面向鏈結國際，林佳龍前往美國會見記憶體大廠美光總裁Sanjay Mehrotra，與愛達荷州航太聯盟簽署合作備忘錄，鼓勵美國投資台中。

此外，台灣與日本、德國在這兩、三年來固定舉辦國際論壇，建立順暢交流平台，今日也盼與美國商業部搭建合作機制，讓雙方產業展開更具體合作。

Mr. Steff表示，此趟參訪行程包括台灣美光科技公司、漢翔工業、台積電等知名科技大廠，期待美國與台灣進一步推動產業合作計畫，商務部將於6月20至22日在美國馬里蘭州舉辦2018年選擇美國投資高峰會，華府商務主管聚集華府，歡迎台中產業界專家及業者踴躍參加。

經發局長呂曜志表示，市府去年率團前往美國招商，聚焦在美國西北部各州，並獲得豐碩成果，包括與美光科技總部所在地的愛德荷州副州長Brad Little簽署合作備忘錄，猶他州長Gary Herbert今年9月也將拜訪台中。

另外，市府去年也與總部位於西雅圖的微軟公司簽約，在既有地緣脈絡的合作基礎上，盼進一步與美國尋求合作契機，媒介雙方技術互補，共創台美雙贏。

(中時)