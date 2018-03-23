影》中天中視獨家專訪！李戡爆李敖病榻前狂逗護士

2018年03月23日 09:41 中時電子報 盧怡秀 、 羅懋 、中天新聞／ 邵鈺敏 、 董佑駿 ／綜合報導 、中天新聞／／綜合報導

李戡近來接受中天中視獨家專訪。（圖／中天提供）

知名作家李敖在本月18日因病辭世，讓政壇、文壇甚至演藝圈都有不少人出面悼念這位傳奇的大師。而他的兒子李戡接受中視中天獨家專訪時，就透露了不少趣事，甚至說李敖在病榻前依舊談笑風生，甚至言語中老是逗樂不少護士，依舊展現他幽默的一面。

李戡在接受哈遠儀專訪時，整個過程讓哈遠儀想起一首英文老歌《Leader of the Band》，內容則是「My life has been a poor attempt to imitate the man. I'm just a living legacy to the leader of the band」，意思正是他一生都在仿傚父親，而他是父親遺留在這世上活著的財產。

面對李敖，李戡希望自己能當個讓父親稱讚的人，可李敖的離世，的確對他影響很大，不過李戡盡力做到跟父親面對爺爺離開時的堅強。而他也透露了在病榻前，父親還是個老頑童，言語之間不斷逗樂護士和醫生群們，作風依舊「很李敖」。

除此之外，李戡在接受中天主播邵鈺敏專訪時，也談到李敖和自己兒子的相處過程，他也強調自己「絕不會是第二個李敖。」詳細內容將在23日中天新聞與中視新聞播出；而本週日中視「改變的起點」節目裡，李戡也將透過不一樣的角度，讓廣大觀眾更認識李敖在作家、評論家、政治人物、中國近代史學者身分之外不為人知的另一面。

(中時電子報)