影》中天中視獨家專訪！李戡爆李敖病榻前狂逗護士

2018年03月23日 09:41 中時電子報 盧怡秀 、 羅懋 、中天新聞/ 邵鈺敏 、 董佑駿 /綜合報導 、中天新聞//綜合報導

李戡近來接受中天中視獨家專訪。(圖/中天提供)

知名作家李敖在本月18日因病辭世,讓政壇、文壇甚至演藝圈都有不少人出面悼念這位傳奇的大師。而他的兒子李戡接受中視中天獨家專訪時,就透露了不少趣事,甚至說李敖在病榻前依舊談笑風生,甚至言語中老是逗樂不少護士,依舊展現他幽默的一面。

李戡在接受哈遠儀專訪時,整個過程讓哈遠儀想起一首英文老歌《Leader of the Band》,內容則是「My life has been a poor attempt to imitate the man. I'm just a living legacy to the leader of the band」,意思正是他一生都在仿傚父親,而他是父親遺留在這世上活著的財產。

面對李敖,李戡希望自己能當個讓父親稱讚的人,可李敖的離世,的確對他影響很大,不過李戡盡力做到跟父親面對爺爺離開時的堅強。而他也透露了在病榻前,父親還是個老頑童,言語之間不斷逗樂護士和醫生群們,作風依舊「很李敖」。

除此之外,李戡在接受中天主播邵鈺敏專訪時,也談到李敖和自己兒子的相處過程,他也強調自己「絕不會是第二個李敖。」詳細內容將在23日中天新聞與中視新聞播出;而本週日中視「改變的起點」節目裡,李戡也將透過不一樣的角度,讓廣大觀眾更認識李敖在作家、評論家、政治人物、中國近代史學者身分之外不為人知的另一面。

(中時電子報)