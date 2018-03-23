臉書個資外洩背後「劍橋分析」究竟如何分析

2018年03月23日 09:53 中時電子報 喻華德

據大陸《觀察者網》22日專欄作家「紅色槍騎兵」分析，英國電視四台通過一系列的調查暗訪，發現「劍橋分析」（Cambrige Analytica）這家據說在選舉中無往不利的造勢公司。它不但是5,000萬臉書使用者個資洩露的源頭，而且據說還在「川普的勝選」和「英國脫歐」中立下了首功。

目前該公司的執行長尼克斯因為在暗訪影片中大放厥詞，聲稱可以用「金錢和烏克蘭美女」炮製醜聞構陷政敵，已經被公司停職並「劃清界限」。

沒有調查就沒有發言權—劍橋分析是如何「深入群眾」的

事情的起因發生在2014年。英國劍橋大學心理學教授科甘推出了一款App，名為「這是你的數位化生活」，向臉書用戶提供個性分析測試，在臉書上的宣傳用語是「心理學家用於做研究的App」。當時，共2.7萬名臉書用戶下載該App。

然而根據英美媒體的說法，這卻成為了臉書創建以來（已知的）最大洩密案的源頭。科根通過App獲取了2.7萬人及其所有臉書好友的居住地等資訊以及他們「按贊」的內容，因而實際獲取多達5,000萬使用者的資料。而這些資料都被一個叫做「劍橋分析」的公司收入囊中。

至此可發現「資訊時代，想要進行調查，獲取廣大群眾的資訊，是一件多麼容易的事情！換句話說，我們的政治偏好和精神弱點是多麼容易就被洩露了」。

「劍橋分析」的CEO尼克斯曾在2016年的肯考迪亞高峰會上，揭露成功法門。他宣傳「劍橋分析」進行政治調查和分析的方式：將蒐集來的大量個資通過大數據技術進行歸納，然後基於心理測量學上著名的OCEAN人格模型理論，為成千上萬的選民建立五大人格特徵輪廓。再將人格特徵與住所、收入、職業等資訊進行綜合分析。這樣一來，「網路足跡」就變成了真正的人，你我的恐懼，需求和興趣就都暴露在「劍橋分析」之前了。

(中時電子報)