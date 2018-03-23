夢幻！動物園「紫雲英」開花！如紫色毛毯飄芬芳

2018年03月23日 10:02 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

來動物園不只有可愛動物，春暖花開，來欣賞美麗的「紫雲英」！台北市立動物園台灣動物區入口處，由環境組同仁特別自行栽種的可食地景「紫雲英」開花囉！放眼望去，一朵朵紫白色的小花佈滿整個草坡，風一吹就像一張柔軟的紫色毛毯，在綠色的海面上隨波飄盪，美麗的景緻每天都吸引大批民眾駐足欣賞和拍照。「紫雲英」的盛開期將維持到三月底，錯過了就只好等明年囉！

「紫雲英」花絮呈現紫紅色或粉紅色。（李俊緯攝，台北市立動物園提供）

「紫雲英」為一年生或越年生的草本植物，它的用途非常廣泛，農民除了在冬季播種作為綠肥之外，由於其莖葉的部分富含粗蛋白，可以當作極好的牲口牧草。「紫雲英」也是重要的蜜源植物，由蜜蜂所產生的「紫雲英」蜜，深受國際市場觀迎；當「紫雲英」的植株覆蓋住地表之後，還能有效地抑制雜草生長。今年的花期預估可以維持到3月底，歡迎民眾把握這個周末假期，三五好友約一約，到動物園賞花囉！

在台灣動物區的入口處，平時是一大片綠油油的草地，坐在邊上還能近距離地觀察山羌追逐嬉戲的身影。近年來動物園環境組的同仁發揮許多巧思，會隨著不同節日變換布置的主題，在過完溫馨甜美的聖誕節之後，緊接著是喜氣洋洋的農曆新年，如今正熱熱鬧鬧上演的，是一大片盛開的「紫雲英」！此處已經成為許多民眾參觀動物園時，必定造訪的拍照景點，提醒大家走過路過可千萬別錯過囉！

台灣動物區的入口處會隨著不同節日變換布置的主題，如今正熱熱鬧鬧上演的，是一大片盛開的「紫雲英」！（台北市立動物園提供）

和「紫雲英」同屬的植物，全世界共有1,600多種，性喜潮溼涼爽的氣候，因此在台灣通常是二期水稻收割後的農地休閒期，農夫播種作為綠肥，花絮呈現紫紅色或粉紅色，盛開時和黃色的油菜花相互競美，交織成一望無際、黃紫相間的花海，對地方觀光發展助益頗大。「紫雲英」的嫩莖葉也可以食用，通常是佐以肉絲大火快炒，口感鮮脆，也可以裹粉油炸後，嚐起來散發一股自然的清香，風味獨具，建議喜歡品嚐野菜的民眾，不妨自己在家動手做做看！

(中時電子報)