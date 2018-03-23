老翁險受騙「嚇到吃手手」李進勇送豬腳麵線壓驚

2018年03月23日 10:34 中時 周麗蘭

李進勇23日上午前往西螺郵局頒發激勵獎金給阻詐有功員警及郵局行員。(周麗蘭攝)

阻炸有功的西螺派出所員警及西螺郵局兩名女櫃員（坐者），縣長李進勇（左一）致贈紅包感謝。（周麗蘭攝）

西螺郵局20日、21日連續2天發現有民眾臨櫃匯款神情有異，行員機警通報西螺警方到場攔阻，分別擋下新台幣10萬元及100萬元，縣長李進勇23日上午特地前往西螺郵局頒獎給阻詐有功的櫃員及西螺派出所員警，並送豬腳麵線給差點受騙的老翁壓驚。

20日差點受騙匯出10萬元的陳姓老翁現身說法，他表示當時因為緊張而被詐諞集團牽著鼻子走，沒想過自己也有遭到詐騙的一天，他有信心不會再上當了，並提醒各位阿公阿嬤接到奇怪的電話，掛掉就對了。

西螺派出所員警廖正發、王夫詮21日又趕往西螺郵局擋下另一名七旬老婦人匯出100萬元給詐騙集團，廖正發表示，當時老婦人已被詐騙疑團講得七上八下，原本也聽不進勸諫，他和同事講案例給她聽，慢慢反洗腦，她清醒後才驚覺不很確定那是不是兒子。

李進勇23日頒發激勵獎金兩千元給西螺郵局櫃員莊惟婷、李采穎，西螺警分局員警廖正發、許任伯、王夫詮。

雲林縣警察局長許錫榮表示，詐騙案對被害人造成經濟上及心理上極大的傷害，警方加強與金融機構的聯繫，增加第一線阻詐成功的機會，這次多虧西螺郵局機警通報以及警方耐心勸說，讓兩位險遭詐騙的老人家免於成為詐騙集團口中的肥羊。

雲林縣警局指出，今年迄今已成功攔阻民眾遭詐騙案件8件，金額達167萬元，3月19日至3月22日拘提13名車手到案。

(中時)