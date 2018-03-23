國軍的借鏡 日陸上自衛隊砸91億修改27年舊制服

日本陸上自衛隊更換新版制服。（圖/陸上自衛隊官網）

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中時電子報

據日本每日新聞報導，日本陸上自衛隊今日宣布，將投入330億日圓（約91.1億台幣）的經費，在10年內將麾下15萬名官兵制服進行變更。從1991年開始使用、已有27年歷史的茶綠色制服，今年將對3萬名官兵進行更換，讓綠色陸續走入歷史。

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新版的陸上自衛隊制服將以紫紺色為基底，強調自衛官三項特質「強韌、使命感與品格」，各階級軍官則以金色絲線標明其軍階。根據變更方案規定，陸上自衛隊隊員將獲得夏季與冬季服飾各兩套，以及週邊的靴子、帽子和雨衣等配備，每套制服定價為22萬日幣（約6.1萬台幣），較現行綠色制服貴5萬日幣（約1.38萬台幣）。

日本陸上自衛隊新版軍便服。（圖/陸上自衛隊推特）

受到日本戰後和平憲法限制，於1954年成立的陸上自衛隊，是日本的陸上部隊，擁有陸海空三個部隊中最大的規模，全體武職人員稱「陸上自衛官」。由於員額不足，陸上自衛隊很重視士官的數量與質量，目前包含補充員額在內，總數約有15萬人。主要組成有一組裝甲師團、九組步兵師團、一組空降旅、兩組混合旅和四組訓練旅等，擁有近千輛坦克和多架新型直升機、防禦飛彈。

新版陸上自衛隊的相關配備。（圖/陸上自衛隊推特）

由於不得採用徵兵制，造成日本自衛隊在承平時代難以招募。此次改良制服，陸上自衛隊參謀長山崎幸二上將表示，「希望新制服能提振自衛隊的士氣，留住優秀人才且吸引更多人才加入自衛隊服務。」

(中時電子報)

文章來源：新制服導入　紫紺色を基調

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