日本捲筒衛生紙愈做愈長 竟暗藏3個社會變遷現象

日本人習慣使用捲筒衛生紙，且廠商在製造時會考慮長度。(達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

他山之石可以攻錯，日本衛生紙的革命性作法，值得曾鬧出安屎之亂的台灣參考！ 同樣是一捲廁所衛生紙，日本人可用3個月，台灣卻只能用1個月，還得搶購囤貨才行。為何日本衛生紙愈做愈長，可以以一擋三，其實箇中隱含的社會意義超乎想像。

日本人用衛生紙習慣與台灣不太相同，日本習慣用捲筒紙，台灣則偏愛平板或抽取式衛生紙，僅辦公室或公共空間採用捲筒紙。

聯合報報導，由於生產技術的進步，日本捲筒紙的密合度比以往更好，過去通用的單張廁紙一卷攤開約25公尺，現在同樣體積可變成單張50公尺，等於增加一倍紙量。不僅如此，廠商更推出新產品，有3倍長的超級加長版廁紙出現在貨架上。

日本廁紙愈做愈長，大受日本主婦歡迎，她們不必像台灣婆媽搶購囤貨。媒體仔細分析箇中原因，日本廁紙的革命性長度，竟然可窺見3個社會變遷大現象。

第一個現象是為因應有限的收納空間。現代人晚婚、不婚比例高，租房多以套房為單位，收納空間狹小。如果衛生紙量增加一倍，囤貨需求便降低，並減少運貨的頻率。

第二個現象與少子化高齡化有關。日本社會人口結構嚴重傾斜，導致勞動力不足，超市、超商、連鎖餐飲店缺工。如果消費者買衛生紙的次數減少，就會隆低補貨上架的次數，同時庫存壓力也變少，這對量販店是一大福音。

第三個現象是省物流、降低成本。加長版廁紙因為使用時間長，可以減少配送的次數，連外包裝的成本也跟著down下來，同樣能提升廁紙業者營收。

(中時電子報)

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