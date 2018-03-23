傻男被榨乾百萬 才知女友嫁給多金醫生

男子借給女友5百萬，才知道女友早就嫁給別人。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

桃園李姓男子2010年與朱姓女子透過網路結識，2人隔年同居並交往，李男砸下600萬買房，準備與女友共組家庭，又替女友媽媽還700萬元賭債，沒想到換得女友嫁給另名有錢醫生的心碎下場。

據判決書，2012年朱女向李男借款，稱母親欠下700多萬元六合彩賭債，有一名新竹有錢人願意替她家解決債務問題，但條件是要嫁給對方。李男聽聞擔心失去女友，決定展現氣魄，賣掉房子並辦理貸款，籌出330萬元。後來朱女又陸續以賭債利滾利、家中裝潢事業無法如期付款給廠商或員工等理由，陸續向李男借款，共538萬元。

李男指控，去年初才發現朱女早在3年前嫁給另名醫生，還生下孩子，期間朱女卻刻意隱瞞已婚身分，繼續向他借款，只還出35萬多元，李男心有不甘到朱女丈夫開的診所理論，反被打傷，決定走上司法途徑討回錢財。

朱女則稱，李男是自願替她家中還賭債，主張這筆金錢都是「贈與」而非「借貸」，反指控李因為分手後心有不甘才誣指詐欺，且去年李男故意跟蹤、出手掐脖子造成她心中恐慌。

由於雙方交往期間，朱女曾傳「借錢急用周轉」等簡訊，顯示這筆金額為朱女消費借貸不當得利，並非純粹「贈與金錢」，桃園地院判決朱須返還李男500多萬元。

(中時電子報)

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