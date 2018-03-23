蒜價崩 張麗善批政府未好好照顧農民

2018年03月23日 10:43 中時 許素惠

立委張麗善（左二）建議種苗管制等方式搶救蒜價。（許素惠攝）

蒜頭價格嚴重崩跌，每台斤只剩15-16元，立委張麗善質疑政府的調節機制破功，未善盡照顧農民的責任，她提出救蒜農的4項解方，要求農政單位種苗管制、種植面積登記、輔導轉作、保障農產品樓地板價格，避免蒜價崩盤事件再度發生。

張麗善和元長鄉農會理事長陳榮華及總幹事李美容，邀集農糧署中區分署長王安石與蒜農開會討論蒜頭因應措施，蒜農表示蒜頭價格起伏，主要因素為進口蒜頭競爭，希望政府能將進口蒜頭時間避開收成，才不會衝擊產地價格，市場才會平穩。

王安石表示，目前為止進口量為6700公噸，台灣一個月平均蒜頭使用量為4000公噸，所以沒有進口蒜頭過量問題，希望蒜農勿緊張，分批出貨即可，農糧署也會協助蒜農將蒜頭外銷印尼。

農糧署與雲林縣府達成共識，將啟動外銷印尼、鼓勵蒜頭加工多元化、小型農機具補助-烘乾機與農會補助烘乾費用。

張麗善提出3點建議，一、設定蒜頭出口目標應達2000噸以上，不要像香蕉（或其他作物），說要出口多少多少，結果作不到。二、補助蒜農購買烘乾機或相關補助，應該都要簡化流程，方便蒜農申請。三、農糧署應該保障以樓地板價格收購並補助冷藏電價補助，如果不足成本價就應補足價差。

張麗善指出，今年種植面積4700公頃，比原先多200公頃，產量增加，加上進口蒜頭勢必影響市場，農委會應當將進口配額時間點與收成期錯開，而去年進口蒜頭2萬8000公噸，結果還剩1萬1662公噸冷藏蒜頭尚未消化，整個蒜頭調節機制，農糧署仍未事先作好因應措施。

(中時)