出租廠房土地遭殃 遭非法棄置廢棄物達4千公噸

2018年03月23日 10:58 中時 郭韋綺

遭非法棄置的事業廢棄物堆滿整間倉庫。(郭韋綺翻攝)

查扣載運廢棄物之大貨車、曳引車14輛。(郭韋綺翻攝)

橋頭地檢署接獲檢舉，指高雄市多處廠房、土地遭棄置大量事業廢棄物，21日發動搜索，查獲非法棄置廢棄物超過4千公噸，查扣14輛大貨車、曳引車，同時傳喚呂姓男子等7人和司機24人到案說明，22日以涉犯《廢棄物清理法》聲押，法院裁定呂男等人分別以10萬到60萬元交保候傳。

承辦檢察官徐弘儒表示，近期接獲多位民眾報案，指出租土地或廠房遭人棄置大量廢棄物，因犯罪手法雷同，應非單一事件，立即透過「大高雄地區環境暨國土保護聯繫平台」成立專案小組，決定向上溯源揪出幕後不法集團。

經追查發現，不法集團是以「先租後棄」進行環保犯罪，收取清除處理費用後，卻未載往合法掩埋場處置，而是載運到承租廠房、土地棄置，待出租人發現，人早已失聯。

犯罪地點遍及大社、燕巢、大樹、仁武、鳥松、大寮區等，遭棄置廢棄物包括廢電線電纜、電子五金、塑膠混和物、泡棉、塑膠粒、木材、磚塊、混凝土、石棉板、橡膠、污泥、爐渣及不明粉末等，總數量共計4622公噸，估計所需的清除費用恐將近3300萬元。

檢方21日持法院核發搜索票，協請高雄憲兵隊、保七第三大隊第一中隊、第二中隊支援，動員檢、警、調、憲、環保等單位共230餘名人力，前往搜索犯嫌住所11處、傾倒廢棄物司機及所屬業者辦公處所27處，並到廢棄物堆置地點共12處稽查。

另傳喚集團主嫌41歲呂姓男子及其共犯31歲郭姓男子、52歲邱姓男子、42歲黃姓男子、21歲許姓男子、33歲楊姓男子、28歲馬姓男子等7人到案，以涉犯廢棄物清理法第46條第1款、第4款罪嫌重大，向法院聲請羈押。

昨晚聲押庭結束，法官認無羈押之必要，分別裁定呂男等人以10萬至60萬元交保；至於傾倒廢棄物司機及所屬公司負責人共24人，諭令1萬至10萬元交保。

(中時)