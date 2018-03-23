「你被開除了！」說不完 川普24官員火速換人

2018年03月23日 10:55 中時電子報 楊幼蘭

美國總統川普上任後，把《誰是接班人》（Apprentice）的戲碼活生生搬入白宮，演出貨真價實的真人實境秀。

川普從2017年1月20日就任至今，高層官員宛如走馬燈般來來去去，令人目不暇給。而最新的戲碼在22日上演，川普傍晚在推特宣布，自2018年4月9日起，由美國駐前聯合國大使波頓（John Bolton）接替麥馬斯特（H.R. McMaster），出任白宮國家安全顧問。

而早在川普要麥馬斯特走人前，媒體已傳得沸沸揚揚。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）與CNN等媒體早已報導，川普打算趁5月與北韓最高領導人金正恩會面前，開除不時與他起衝突的麥馬斯特。川普曾抱怨現年55歲，身為美國陸軍中將的麥馬斯特太一板一眼、簡報過於冗長，而且言之無物。

就在川普宣佈白宮國家安全顧問新人事之際，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）22日在發表告別演說時，意有所指地說，「這裡（華盛頓特區）或許是個自私、卑劣的城市，但你們能選擇不要成為其中的一份子。」據路透社報導，雖然22日是提勒森在國務院的最後一天，但仍將保有國務卿職銜，直到3月31日，讓任職剛好滿一年。

如今在川普開除砲火下壯烈成仁，還有因壓力太大，或不滿川普作風走人的有：

24、白宮國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）預定4月9日離職。

23、美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）2018年3月22日離職。

22、白宮前國家經濟委員會主任寇恩（Gary Cohn）2018年3月6日離職。

21、白宮前通訊副主任拉斐爾（Josh Raffel）2018年2月27日離職。

20、白宮前幕僚秘書波特（Rob Porter）2018年2月7日離職。

19、聯邦調查局（FBI）前副局長麥凱比（Andrew McCabe）2018年1月29日離職。

18、白宮聯絡室前主任希克絲（Hope Hicks）2018年1月20日離職。

17、2018年1月20日離職的前公共事務辦公室公關主任曼妮加特-紐蔓（Omarosa Manigault-Newman）。

16、白宮前副幕僚長狄爾鮑（Rick Dearborn）2017年12月22日離職。

15、美國國家前安全副顧問鮑兒（Dina Powell）2017年12月8日離職。

14、美國前衛生與公共服務部部長普萊斯（Tom Price）2017年9月29日離職。

13、美國總統前反恐事務顧問高卡（Sebastian Gorka）2017年8月25日離職

12、美國總統前特別顧問、對沖基金大佬伊坎艾康（Carl Icahn）2017年8月19日離職。

11、白宮前首席策士巴農（Steve Bannon）2017年8月18日離職。

10、白宮前聯絡室主任史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）上任才短短10天，就在2017年7月31日被開除，成為川普上任以來，最短命的白宮重要幕僚。

9、美國國家安全會議前中東顧問哈維（Derek Harvey）2017年7月27日離職。

8、白宮前幕僚長蒲博思（Reince Priebus）2017年7月23日離職。

7、白宮前發言人史派瑟（Sean Spicer）2017年7月21日離職。

6、白宮前聯絡室主任杜布克（Michael Dubke）2017年5月30日離職。

5、FBI前局長柯米（James Comey）2017年5月9日離職。

4、美國國安前副顧問麥克法蘭（KT McFarland）2017年4月9日離職。

3、白宮前副幕僚長華兒希（Katie Walsh）2017年3月30日離職。

2、美國前國家安全委員會西半球事務高級主管狄爾（Craig Deare）2017年2月17日離職。

1、美國前國家安全顧問邁克•弗林（Michael Flynn）2017年2月13日離職。

(中時電子報)