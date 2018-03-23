慘！他手每天像「被電到」 原來是這病惹禍

2018年03月23日 11:17 中時 倪浩倫

運動後以為手拉傷，結果是皮蛇惹的禍！一名30多歲的男性，日前整隻右手臂一直有被「電到」的神經痛，合併痠、痛、麻等不適感，原本以為是運動拉傷，拿痠痛貼布貼滿手，結果不僅沒有好轉，皮膚還出現一圈一圈的群聚水泡，本想著是貼布引發的過敏，但最後實在痛到受不了，就醫確診俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹。

收治該病例的書田診所神經內科主任黃婷毓說，帶狀皰疹是因水痘引起，當小時候得到水痘，就算痊癒，病毒也會躲在體內的神經節裡面，一旦免疫力降低，病毒就會復發跑出來，引發俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹；她補充，約有1／3的人，終其一身會罹患帶狀皰疹，臨床觀察，常見的患者為超過50歲的長者，或是長時間沒睡好、壓力大的年輕人。

上述的30歲男性，平常有運動習慣，日前忽然發現整隻右手臂出現痠、痛、麻等不適感，甚至有被「電到」的神經痛，原本以為是運動拉傷，於是在手臂上貼布痠痛貼布，沒想到症狀不僅沒有緩解，皮膚還出現一圈一圈的群聚水泡，一度還以為貼布造成的過敏，但因最後實在痛到受不了，睡不好也無法工作，最終決定就醫，結果確診帶狀皰疹。

黃婷毓解釋，帶狀皰診會「先痛、再起水泡」，當病毒復發、跑出來的時候，會先影響到神經的傳導、進而出現被電到的神經性疼痛「像電線漏電一樣」，之後皮膚才會紅腫、起水泡，所以當出現異常痛楚時，患者便應提高警覺，一旦接著皮膚出現一圈圈的群聚水泡時，便要高度懷疑是帶狀皰診，並及早就醫治療。

黃婷毓提醒，平時若睡眠充足、作息正常、壓力小，可避免免疫力低落而讓病毒有機可趁，對於曾罹患帶狀皰疹、或50歲以上的族群，也可選擇施打疫苗，降低罹病的風險。

(中時)