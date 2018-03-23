慘！他手每天像「被電到」 原來是這病惹禍

書田診所神經內科主任黃婷毓。（倪浩倫攝）

友善列印
中時

運動後以為手拉傷，結果是皮蛇惹的禍！一名30多歲的男性，日前整隻右手臂一直有被「電到」的神經痛，合併痠、痛、麻等不適感，原本以為是運動拉傷，拿痠痛貼布貼滿手，結果不僅沒有好轉，皮膚還出現一圈一圈的群聚水泡，本想著是貼布引發的過敏，但最後實在痛到受不了，就醫確診俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹。

收治該病例的書田診所神經內科主任黃婷毓說，帶狀皰疹是因水痘引起，當小時候得到水痘，就算痊癒，病毒也會躲在體內的神經節裡面，一旦免疫力降低，病毒就會復發跑出來，引發俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹；她補充，約有1／3的人，終其一身會罹患帶狀皰疹，臨床觀察，常見的患者為超過50歲的長者，或是長時間沒睡好、壓力大的年輕人。

上述的30歲男性，平常有運動習慣，日前忽然發現整隻右手臂出現痠、痛、麻等不適感，甚至有被「電到」的神經痛，原本以為是運動拉傷，於是在手臂上貼布痠痛貼布，沒想到症狀不僅沒有緩解，皮膚還出現一圈一圈的群聚水泡，一度還以為貼布造成的過敏，但因最後實在痛到受不了，睡不好也無法工作，最終決定就醫，結果確診帶狀皰疹。

黃婷毓解釋，帶狀皰診會「先痛、再起水泡」，當病毒復發、跑出來的時候，會先影響到神經的傳導、進而出現被電到的神經性疼痛「像電線漏電一樣」，之後皮膚才會紅腫、起水泡，所以當出現異常痛楚時，患者便應提高警覺，一旦接著皮膚出現一圈圈的群聚水泡時，便要高度懷疑是帶狀皰診，並及早就醫治療。

黃婷毓提醒，平時若睡眠充足、作息正常、壓力小，可避免免疫力低落而讓病毒有機可趁，對於曾罹患帶狀皰疹、或50歲以上的族群，也可選擇施打疫苗，降低罹病的風險。

(中時)

女性染燙、指甲美容夯！健康風險… 狂灌牛奶可防骨鬆？醫師：逾7成…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。