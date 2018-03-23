美中貿易開打 總統：籲美中各方積極協商

2018年03月23日 11:17 中時 曾薏蘋

美中貿易大戰開打，蔡英文總統今天表示， 協商是解決貿易衝突的最好方法，呼籲美中及相關各方，積極進行協商，避免貿易戰全面爆發。

總統今天上午接見「亞洲臺灣商會聯合總會回國訪問團」以下是蔡英文總統致詞全文：

相信大家都已經注意到，美國總統川普簽署備忘錄，基於「301條款」，對中國大陸產品實施貿易制裁，造成全球的市場有一些波動。我也藉著今天跟大家見面的機會，說明政府的態度及我們因應的策略。

第一，美中貿易戰看起來是一觸即發的狀態，我們的國安團隊、行政團隊，長期以來都已經對局勢有充足掌握，政府會密切注意後續發展，並做必要因應。

第二，臺灣本身即是很重要的貿易國，我們會持續和美國進行必要的協商與溝通，確保貿易利益不會被影響、也不會被傷害。

第三，協商是解決貿易衝突的最好方法，我們呼籲美中及相關各方，積極進行協商，避免貿易戰全面爆發。

第四，近兩年來，臺灣經濟的基本面越來越好，也是股市榮景的重要原因，無論是解決五缺的問題、法規的鬆綁，或是加速投資臺灣，行政院都有專案在執行，請大家對臺灣經濟的情勢要有信心。

我們也有以下幾個策略，來因應局勢的變化。

第一，我們要加大臺灣研發及生產的比重。我們會持續強化臺灣，作為生產以及技術開發的貿易基地。擴大技術開發、關鍵零組件製造，提升附加價值及經營管理技術。增加產品的臺灣成分，他們會被認定為「臺灣製造」。

第二，是加速內需投資。近兩年臺灣經濟已經開始轉型，國內經濟成長動能回升。除了出口貿易外，內需也持續在擴大。因此，我們要加速前瞻基礎計畫的落實，並持續推動能源轉型、都市更新、社會住宅、長照等其他有助於內需發展的計畫，讓內需擴大成為支撐經濟成長的主要動力。

第三，我們提高創新能量。科技發展和智財權的保護，是貿易的決勝關鍵。所以，5+2產業創新以及各項科技產業發展的計畫，都要加大力道、增加投資、加速執行。

第四，是多元布局。我們要積極推動貿易和生產基地的多元化，尤其透過新南向政策，加速臺灣在新南向國家的布局。

各位先進長年在東南亞耕耘，最了解當地產業和社會生態。我相信在大家的支持和協助之下，臺灣的新南向政策，一定能走得更加穩健和成功。

亞洲區域經濟正在強勁地發展，臺灣國內也充滿機會。所以，我們也要鼓勵臺商積極回臺投資，甚至可以把各位在當地的企業夥伴，介紹到臺灣來。

臺灣現在真的很不錯。回顧過去一整年，五億元臺幣以上投資臺灣的案件，超過四百件。其中僑外投資成長超過百分之十三。

最值得一提的是，很多領導潮流的國際企業，像是微軟、亞馬遜等，都準備在臺灣設置新的研發或創新中心。Google也開始在臺灣擴大徵才。越來越多創新型資本進到臺灣，我們的經濟結構轉型，就會有更強的動力。

我們也聽到很多臺商朋友，都磨拳擦掌、躍躍欲試，不想錯過臺灣經濟轉型和發展的重要契機。

我要再次強調，整個政府團隊都會全力以赴，打造更好的投資環境。臺灣經濟的基本面非常穩健，我們會跟大家一起繼續打拚，讓臺灣的經濟走向更好的循環。再次歡迎大家回來臺灣。祝福大家事業成功、一切順利。

(中時)