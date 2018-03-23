舒適瀋陽！必不可少的溫泉遊

2018年03月23日 11:13 中時電子報 旺旺中時文化傳媒

到了東北，自然不能錯過這裡的溫泉，尤其是在外面還飄著雪的季節，泡上一次，別有一番體驗。溫泉不僅能形成一道與外界相隔的屏障，還能泡去一身煩惱，簡直再愜意不過了。

瀋陽有著豐富的溫泉資源，如果你冬季到這裡旅遊，想尋上一處好的泡湯的地方，那去這些溫泉館一定不會錯！

北湯溫泉

瀋陽北部，長河之濱，有一處北湯溫泉，這裡終日湯煙嫋嫋，霧氣氤氳，這就是北湯之煙，堪稱沈北一勝景。唐代詩人白居易曾有過“溫泉水滑洗凝脂”這樣描寫溫泉的佳句。踏進溫泉，氤氳霧氣升騰彌漫，浸潤其間，感覺放鬆舒緩。品一刻舒逸，享一方靜謐，沉醉在縹緲的湯煙中，如夢似幻，美妙絕倫。

北湯溫泉，位於遼寧省瀋陽市沈北新區杭州路189號，溫泉出水溫度高於75℃，屬氟型偏矽酸碳酸氫鈉醫療保健礦（溫）泉，是國際上稀有的小蘇打型溫泉，也是國際公認的美人湯，由於北湯溫泉是純正原湯養生溫泉，泉水呈黃褐色，又稱“金湯”。

北湯黑玉子溫泉。（網路提供）

全世界共有溫泉30000多處，中國有2700多處。只有日本箱根大湧谷溫泉和中國北湯溫泉出產黑玉子溫泉蛋，而大湧谷溫泉為酸性水，不能泡浴，北湯溫泉微弱鹼性水，不僅能泡浴，也可在專家指導下，適量飲療。

北湯黑玉子溫泉蛋即用北湯溫泉燙至2－3小時的雞蛋，蛋殼變得烏黑發亮，剝開後蛋清嫩白，蛋黃金黃酥軟，味道鮮嫩可口。

北湯溫泉。（網路提供）

北湯溫泉內部設有休閒館，在您體驗原湯溫泉之餘可以品嘗北湯特色的美食。除此之外還有一處溫泉文化館。沈北溫泉文化館始建於2012年8月，建好後的溫泉文化館是東北首家溫泉博物館。內部設置溫泉文化展示區與手湯體驗區、足湯體驗區、貴賓體驗區、溫泉源井展示區、溫泉岩層展示區。 溫泉文化館還將向你展示溫泉文化的起源，溫泉文化的變遷演變，現代溫泉發展歷程。讓參觀者對“洗浴文化”、“療養文化”、“泡湯文化”、”特色文化”更加瞭解，也能夠深層體驗到原湯溫泉給自身帶來的改變。

小韓村溫泉會所。（網路提供）

小韓村溫泉會所

瀋陽小韓村溫泉會所坐落于瀋陽北郊，距沈城25公里處，位於瀋陽市于洪區光輝鄉雙樹村，由小韓村農業專業合作社籌資2億元興建，以地下天然溫泉為特色，集住宿、餐飲、會議會展、綠色採摘、游泳 、健身、娛樂、觀賞、休閒度假為一體的四星級標準溫泉度假會所。

小韓村溫泉會所。（網路提供）

瀋陽小韓村溫泉會所溫泉水採集地下2500米深第三系沙岩構造破碎帶地層水源，泉水日夜噴薄而出、四時不竭，溫泉出水溫度58.5℃，溫泉水中富含多種對人體有益的微量元素與礦物質。

除了特色的溫泉之外，小韓村溫泉會所還有多種娛樂設施，看電影、打檯球、按摩、棋牌室應有盡有，來這裡不僅可以泡湯，還能安心的帶上家人待上幾天，吃著有機蔬菜，過著世外桃源般的度假生活。

瀋陽興隆溫泉城。（網路提供）

瀋陽興隆溫泉城

興隆溫泉城坐落于瀋陽新民市興隆堡鎮，該鎮地處風景秀麗、樹綠花香的蒲河之濱，被定為為世界溫泉部落，是遼寧省內獨具特色的溫泉旅遊勝地。這裡資源天成，溫泉水儲量豐富，水溫達70°C左右，富含50餘種有益於人體的微量元素，被國家權威機構認定為“偏矽酸、氟型醫療熱礦水”，在這裡可以體驗到世界不同風格的溫泉洗浴和獨具特色的溫泉養生理療設施，是理想的溫泉休閒、旅遊、度假場所。

花溪地溫泉生態植物樂園。（網路提供）

花溪地溫泉生態植物樂園

花溪地溫泉生態植物樂園，顧名思義，這裡不僅有溫泉洗浴，當然還有各種生態植物，花溪地溫泉是瀋陽地區首家以生態植物花卉為主題的溫泉山莊，這裡有瀋陽以及周邊地區獨有的“東北熱帶雨林”。

花溪地溫泉生態植物樂園。（網路提供）

一走進花溪地溫泉的溫泉區就可以深刻感受到為什麼這裡叫做生態植物樂園了，花溪地溫泉引進了各種各樣的熱帶植物、花卉，高大的橡膠樹、碩大的芭蕉葉，樹上結滿了香蕉，還有各種熱帶花卉開放在溫泉泡池的周圍，堪稱一座迷你的熱帶雨林。

花溪地溫泉生態植物樂園。（網路提供）

除了溫室內的熱帶雨林植物，遼中花溪地生態植物樂園整個園區都到處充滿了綠色植物，每年的夏天還有油菜花、向日葵花等各色東北特色的農家花卉，應季的農家採摘，餐廳裡地道可口的農家飯菜，休息區各色的盆摘美景，無不體現了花溪地溫泉生態植物樂園的主題。

花溪地溫泉生態植物樂園。（網路提供）

美國郡百歲溫泉酒店。（網路提供）

美國郡百歲溫泉酒店

新民美國郡百歲溫泉酒店位於興隆堡鎮美國郡園區內，周圍自然環境優美，空氣含氧量高。

美國郡百歲溫泉酒店。（網路提供）

酒店融聚美國風和古典園林風格為一體，擁有百餘間優質客房。房間內的汗蒸房引用黃土構成，有排毒解酒的功能。

大型餐廳、豪華包房、咖啡廳等，為你提供雅致的用餐環境。還有中小型會議室、宴會廳等。

這裡的最大亮點就是溫泉和泳池——紅色岩石溶洞內有魚療池、溫泉水療池及30多個溫泉泡池。室外內溫泉游泳池，讓你運動的同時得到滋養。

4個大型男女賓洗浴大廳、汗蒸房、玉石房、桑拿房等，讓你疲勞盡消，煥發神采。這裡的美食綠色、健康，以廣西長壽之鄉巴馬養生菜系為主，遼菜、粵菜和海鮮等菜系為輔，配合溫泉功效，達到健康飲食、養生之功效。

泡溫泉雖然有諸多好處，不過也需要特備註意一些事項哦

【泡時注意】

1、先從低溫池開始浸泡。泡溫泉不要從水溫高的池開始浸泡，而是要從水溫較溫和的池水開始浸泡;在溫度高的池水中每次浸泡時間不要超過10分鐘，要與較溫和的池水及時交替浸泡或身體及時露出水面歇息。

2、入池有序。進入溫泉池，要循序漸進，以便讓身體慢慢適應。事先將身體弄濕：手伸進泉中30~40釐米的深度試溫，再舀泉水淋在腿、臂及軀幹上。進池時，應先站起來泡雙腿，接下來慢慢泡身體下半部(心臟以下)，待適應後，再讓身體上半部(心臟及以上)完全泡進池中。

3、泡溫泉的時間，應根據泉水溫度來定，溫度較高時，不可長久浸泡，以免出現胸悶、口渴、頭暈等症狀。

4、安靜身心，全神貫注讓溫泉浴的化學和物理刺激在體內形成有益的治療作用，達到溫泉泡湯的休養之道。

(中時電子報)

更多精彩內容盡在“魅力城市”APP掃碼閱讀“傳奇盛京 福運瀋陽”電子畫冊