山東出土「人牲」遺骸 證明東周時期仍有活人獻祭

2018年03月23日 11:21 中時電子報 李靖棠

「活人祭祀」是許多上古文明中，用來對未知或無法預知的上天，表達敬畏之意的一種方式，將活人的性命獻給上天，藉此祈求來年或下一季的安穩收成與生活。據中新社報導，大陸山東濟南市考古研究所昨日（3/22）透露，在山東章丘區牛推官南東周遺址四座祭祀坑中，考古團隊新發掘出部分人骨，判定與古代「人牲」行為有關。

考古隊隊長何利表示，過往歷史研究中，東周時期的活人祭祀儀式已相當少見，此次的遺骸出土，則給學界新增了一個案例。

山東章丘區牛推官南東周遺址，四座祭祀坑中新發掘出部分人骨，證明東周時齊國一帶仍存在人牲現象。圖為3月21日拍攝的考古現場圖片。（圖/中新社）

牛推官南遺址由六個探方組成，面積約600平方米。濟南市考古研究所於今年1月起，開始對遺址進行考古發掘。現已清理遺跡130餘處，出土骨錐、石刀、陶盆、陶罐等各類器物。除人骨外，四座祭祀坑中，還出土了較完整的兩架豬骨、一架牛骨。何利認為，按《禮記》記載「天子以犧牛，諸侯以肥牛，大夫以索牛，士以羊、豕」判斷，當時在此區域活動的人群社會等級較高。

根據出土情況判斷，遺址為東周時期手工作坊區，由居住區和手工生產區兩部分組成，社會生產分工明確。遺址出土的器物碎片兼有東夷文化、中原文化特點。考古專家認為，這對研究當時魯北地區社會生產和文化交流具有重要價值。

(中時電子報)