遊行現場現五星旗 府：抵觸民主紅線

2018年03月23日 11:37 中時 曾薏蘋

昨天藍天行動聯盟秘書長、退休上校繆德生告別式結束，多個退伍軍人團體為他舉行追思遊行活動，遊行現場卻出現五星旗海；總統府發言人黃重諺今表示，這種挑戰自由民主，挑戰自己國家體制，並且敵視與自己意見不同國民的做法，已經抵觸民主的紅線。

黃重諺強調，尊重也捍衛不同主張者的言論自由，但確保國家與國民生存發展的民主體制，不容挑戰。

繆德生上校昨天舉行告別式，數個反軍改團體選在告別式這天，聚集在立法院遊行到凱達格蘭大道靜坐抗議，久沒露面的前主播璩美鳳也以軍眷身分在隊伍中，由於統促黨人士在現場拿出中國大陸五星旗，引發其他抗議群眾不滿。

黃重諺指出，有關遊行出現五星旗，台灣是民主國家，自由、民主是國家立國根基，在這塊土地上，尊重也捍衛不同主張者的言論自由，但確保國家與國民生存發展的民主體制，不容挑戰。

黃重諺表示，對於繆上校的離去，感到遺憾。但昨天在台北街頭，一場哀悼繆上校的遊行裡，出現了中共的五星旗，遊行的主要帶領者在宣傳車上把立場不同於自己的國人視為敵人，鼓吹推翻自己的政府，傷害自己的國家。

他說，過去以來，類似的畫面，一再出現在國人面前，已經引起社會相當的不安。

他強調，這種挑戰自由民主，挑戰自己國家體制，並且敵視與自己意見不同國民的做法，已經抵觸民主的紅線，台灣社會必須高度警惕。

(中時)