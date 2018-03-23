達人揭密！省錢遊日本6秘訣「直接省下一張機票」

2018年03月23日 11:34 中時電子報 徐秀娥 /編輯 943/文 廖宇綺、/編輯

《跟著943超值玩日本》書籍封面。（圖／出版社提供）

去日本旅行只要比價便宜機票住宿就夠了嗎？不夠不夠，還有很多小撇步可以讓你從交通、住宿到餐費統統都能省，還可以上網下載各家餐廳折價券，東省西省，說不定馬上就省下下一趟飛日本的機票囉！

1、善用廉航跳點省交通費

943從近十年前撰寫第一本書時，就開始呼籲大家要利用日本廉價航空來節省交通費。除了搭廉航直飛東京、大阪、名古屋、福岡、沖繩、北海道外，利用日本國內線特價機票跳點是越來越多人嘗試的新趨勢。以成田為據點的話，可以不用換機場，東京的入關人潮也沒有大阪關西那麼多，非常適合跳點旅行。

2、善用Pass省交通費

利用外國人專用的JR Pass周遊券也是不錯的方式，例如近年新發售從東京玩到札幌的「JR東日本．南北海道 JR Pass」，十四天內任選六天只要八千多台幣就可以玩遍札幌、小樽、函館、青森、仙台、山形、秋田、越後湯澤、日光、輕井澤、成田機場、羽田機場、東京、伊豆、熱海⋯⋯可以分段買廉航，來個札幌進、東京出。

3、善用比價網站找超值住宿／餐廳／景點／機票／機加酒

很多人想要自助行卻沒時間比價和研究評價，上網使用比價網站找尋評價與價格最優的選擇，可以省下不少時間喔！tripadvisor網站彙整了世界各大城市飯店、餐廳與景點的評價排名與價格，Expedia則有機票、住宿和機加酒。只要輸入打算住宿的日期，就可以查到最超值的方案。例如想去東京旅行，只要在網站上選擇「東京」，再選擇「東京飯店」，先以「最低價格」排序，再從自己能接受的價格範圍（例如每晚一至兩千台幣）中挑選評價最高的飯店。

943每次用這個方法，都可以找到評價高又不貴的超值機票、住宿、機加酒，不用再像以前那樣得用Google搜尋半天網友的推薦。因為Expedia及tripadvisor上的評價來自世界各國的住客，不但開放住客上傳自己拍攝的飯店房間照片，加速搜尋的便利性，tripadvisor還會每年選出評價和C/P值都很高的飯店標示「卓越獎」等獎項，以943入住的經驗，通常都有一定的品質。

餐廳和景點也是如此，還有地圖的功能，只要挑選前幾名的景點和周遭的餐廳，很快就能排好行程。

4、善用返利折扣

訂房、訂機票除了比價之外，還可考慮使用促銷碼及返利折扣省更多「返利」（Cashback），它是國外很盛行的省錢方法，在英美已行之有年，原理是由返利網站取代旅行社的角色，將飯店原本要給旅行社10%的佣金，回饋給加入會員的訂房消費者。例如××飯店原本要給旅行社10%的佣金，轉變成「直接把售價10%退給消費者」，吸引想要享有9折優惠的消費者。

返利網站則通過飯店/航空公司/購物網站投放廣告而獲取收益，算是網上購物/預訂住宿最省錢的方式之一。對企業而言，也是更多元的促銷管道。

每隔一段時間，943都會在粉絲團中分享全世界各大訂房網站、飯店集團、航空公司等提供的返利折扣，例如Booking.com和希爾頓酒店可打9.1折到9.2折，是可以考慮的折扣方式。

5、下載日本餐廳折價券

去日本旅行想找美食，永遠只能搜尋到台灣觀光客很多的那幾家店嗎？有沒有日本人覺得好吃的隱藏版美食？此時就要從日本網站找啦！943在日本吃了不少美食，深深覺得如果使用日本的網站，比較能找到許多中文網站上沒提過的好康，例如最重要的折價券！

943找日本餐廳都是用tabelog和retty找評價，不過這兩個網站或app都沒有中文化，通常沒有送折價券（tabelog要付費加入白金會員才有折價券），所以可搭配gurunavi的app。除了用地點、料理種類、預算、日期等條件搜尋外，還有個選項是「有coupon券的餐廳」。

日本餐廳大部分的折價券有幾種形式：飲料贈送券、加送一道菜、打折、消費多少錢即可無限暢飲⋯⋯等，最好留意使用期限和使用規定，大多是擇一使用。943建議點餐時就要先出示折價券喔！如果到了結帳才說，也許不一定能成功，切記。

6、日本免費上網攻略

為了讓遊客使用網路更加便利，日本在各大人潮聚集處都加強了免費wifi熱點的設置，有些熱點在車站、便利商店、百貨公司，有些則是下載app或免費申請密碼後即可使用。如果不想花錢辦日本wifi機或sim卡，各定點的免費wifi都能湊和著使用。（本文摘自《跟著943超值玩日本》）

作者：省錢旅遊達人 943（就是省）

簡介：最愛用1星價格買到5星品質的943，一年飛N趟日本就是要挖掘日本超值好康！讓省錢旅遊達人943帶你花小錢輕鬆搞定機票交通食宿，還能吃到日本人才知道的排隊銅板美食和超讚景點，只要抓對訣竅，就能用少少金錢爽爽遊日本！

(中時電子報)