2018年03月23日 11:30 中時電子報 旺旺中時文化傳媒

每個時代，每個城市應該都有一種特殊的“味道”，而這種味道常常會伴隨著我們的記憶一直走下去，即便你已經很久沒吃過，但它始終迴旋在你的腦海之中，這是故鄉的味道，也是成長的味道。

提到“不老林糖”，可能很多90年之後出生的孩子對它都沒有什麼印象，可對於生活在80年代的人而言，這就是屬於他們的童年味道。

童年味道「酥心糖」。（網路提供）

不老林糖是由"北方制糖大師"林瑞豐基於畢生所學的精湛制糖技術和經驗而獨家創制的糖果，是不老林系列糖果中的主打產品。自1988年誕生以來已有二十多年的歷史。其選料質優精細，工藝上乘考究、口感香醇細滑、回味甘美馨，二十多年來風靡全國並榮獲大量獎項，是瀋陽人引以為傲的家鄉特產。包裝上還印有林瑞豐的照片，就像老乾媽一樣，讓人遠在他鄉，看到這個包裝就會倍感親切。

童年味道「不老林」。（網路提供）

每逢過年過節，“不老林”糖果一定會擺在家家戶戶的桌上，那時候沒有那麼多的玩樂設施，零食糖果的花樣也沒那麼多，能吃到一顆牛軋糖就已經感到非常幸福了，就像上海的大白兔一樣，都是那個年代必不可少的東西。

“不老林”的出現還有一種意義是象徵著“年到了”，當超市的糖果區擺滿了“不老林”糖，那便說明新的一年又來臨了，這也是一種美好的預示。

如果你到了瀋陽，不妨選擇一份“不老林”糖果作為伴手禮，讓身邊的朋友感受到這種從瀋陽帶來的福氣，同時品嘗一下屬於瀋陽孩子的童年味道。

(中時電子報)

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