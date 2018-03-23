漏開5元發票遭記點 老闆怒賣「蘿蔔糕加蛋5元」引網友暴動

「加蛋」漏開5元發票被記點 國稅局查稅惹議
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中時電子報
嘉義宵夜早餐店家今起連續3日怒賣「蘿蔔糕加蛋5元」優惠價，吸引眾多網友揪人購買。(圖/取自 綠豆嘉義人)

近日嘉義一家知名早餐宵夜業者，因漏開「加蛋」5元發票遭國稅局記點，引發業者質疑稅務人員「找碴」，讓店家今起連續3日怒賣「蘿蔔糕加蛋5元」優惠價，吸引眾多網友揪人購買，也因為訂購數量過於龐大，讓業者急忙貼出限購規定。

近一年時間內，嘉義市國稅局開出6件因漏開發票被勒令停業通知，但查核技巧卻惹議。日前有稅務人員擔任祕密客，前往早餐店「豆奶攤」買蘿蔔糕，點完餐後才說要加蛋，但店員漏打加蛋5元發票，被查核人員開出記點公文。

不過，此舉卻引來餐飲業者不滿，批評國稅局根本是在對店家找碴。雖然國稅局強調絕非故意設陷阱，是過去多次有消費者反映業者沒主動開立，詢問後才給發票，因而前往店家查核。

業者不滿漏開5元發票被記點，今起連續3天推出「蘿蔔糕加蛋5元」，反向操作吸引不少網友迴響搶優惠，「早午晚餐宵夜有著落了」、「老闆7pupu」、「看來這三天只要做蘿蔔糕加蛋就好了」。

此外，前陣子嘉義文化路知名小吃店「郭家粿仔湯‧雞肉飯」、「噴水雞肉飯」圓環總店，一年內漏開發票次數達停業處分，分別依規定處以停業一周到兩周，結果郭家粿仔湯業者竟在鐵門上貼出「郭家集體相親」，雖然店家漏開發票是事實，但幽默公告卻讓網友們笑翻。

(中時電子報)

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