下戰帖 錕P舉3點批柯文哲「離譜」

2018年03月23日 11:48 中時 張潼

台大教授李錫錕擬在周日宣布參選台北市長。他今上廣播節目接受專訪，先向現任市長柯文哲「下戰帖」；他指出3點柯文哲離譜、不適任的原因，例如先前英國外賓贈錶，柯卻回應是「破銅爛鐵」，又如每當遇到問題，柯媽媽、陳佩琪就出面救援，還有他藐視議會，都顯示柯沒資格當市長。

李錫錕說，在網路上有很多人支持他，所以要給個交代，昨天剛遷戶口至台北市，周日將正式參選台北市長，也會說明政見方向、未來選舉策略等。他也說，網路上支持的能量與實質選票的確不相等，但因自己教的是政治學，網路上支持他的人，相對起魔術師、娛樂圈的人要參選，會比較容易轉換。

他也談到柯文哲，指一開始課堂上舉例不是特別要針對誰，只是選熱門的新聞來舉例，偏偏柯可以舉例的地方太多了，很多人就問他「那你做會不會更好？」李錫錕笑說，別人他不敢講，但一定可以做得比柯文哲好。

李錫錕舉出3項他認為柯文哲不專業的地方，首先英國外賓來訪贈送錶，卻遭柯文哲說是破銅爛鐵；第二，有事他媽媽、他太太就出現，這也很離譜，又不是柯媽媽競選，今天選票蓋在那人（指柯文哲）頭上，他就應該要承擔、負責，結果有事卻是媽媽、太太出來，這是政治歷史上所沒有的；最後，柯文哲面對議會非常弔兒啷當，常常不正面回答問題，還會說議員質詢時間到了，但其實議會代表民意，藐視議會相當嚴重。

(中時)