中美貿易戰開打 總統向國人喊話：要對台灣有信心

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旺報

中美貿易戰開打，總統蔡英文23日特別利用接見場合向國人喊話。總統說，美中貿易戰看起來是一觸即發，我們會持續和美國進行必要的協商與溝通，確保貿易利益不會被影響、也不會被傷害。

總統府上午臨時公開總統接見「亞洲台灣商會聯合總會回國訪問團」行程。總統表示，美國總統川普簽署備忘錄，基於「301條款」，對中國大陸產品實施貿易制裁，造成全球的市場有一些波動。

總統並說明政府的態度及因應的策略。第一，美中貿易戰看起來是一觸即發的狀態，國安團隊、行政團隊，長期以來都已經對局勢有充足掌握，政府會密切注意後續發展，並做必要因應。第二，台灣本身即是很重要的貿易國，我們會持續和美國進行必要的協商與溝通，確保貿易利益不會被影響、也不會被傷害。

總統說，協商是解決貿易衝突的最好方法，我們呼籲美中及相關各方，積極進行協商，避免貿易戰全面爆發。最後，近兩年來，台灣經濟的基本面越來越好，也是股市榮景的重要原因，無論是解決五缺的問題、法規的鬆綁，或是加速投資台灣，行政院都有專案在執行，請大家對台灣經濟的情勢要有信心。

總統也提出幾個策略，因應局勢的變化，包含加大台灣研發及生產的比重、加速內需投資、提高創新能量、多元布局等。

(旺報)

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