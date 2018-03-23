NBA》雷艾倫新書再爆 喬丹預告無法連霸

喬丹當年告誡雷艾倫(右)，塞爾提克連霸應很困難。(美聯社)

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中時電子報

《波士頓環球報》23日報導，雷艾倫在自己新書「從外部看：我的人生與最愛的球賽」當中寫到，當塞爾提克2007-28年球季憑藉三巨頭奪冠，喬丹曾在封王賽後告誡艾倫，塞爾提克應該沒法連霸，沒想到竟然預告成真！

雷艾倫回憶當時喬丹告訴他，「你們很幸運能贏下1座總冠軍，但想要連拿兩次冠軍，你們必定面臨改變，問題是你們『綠葉』球員不會再願意扮演好原本角色，當他們被封王沖昏了頭，下季回來就會要求更多上場時間或機會。」

當2008-09年球季前30場例行賽，塞爾提克搶下27勝3敗，雷艾倫壓根沒把喬丹的預言放在心上，可是隨後包含隆多、帕金斯與「大寶貝」葛倫戴維斯等人，開始要求自己必須在球隊扮演更重要角色，球隊團結氣氛頓時瓦解。

「跟前一個球季相比，到了2008-09年球季我對球隊前進方向沒有同樣感受，」雷艾倫寫到，「這支球隊失去原有的無私、團結與團隊合作，我們經常提醒隊友要轉移球，不要只會顧著自己。」在那個球季綠衫軍止步季後賽次輪。

畢竟喬丹擁有兩次3連霸的豐富經驗，他的預告當然可信度很高，只是雷艾倫出書爆出這些內容，無非也在暗損隆多、帕金斯與戴維斯等人，畢竟想要出書賺錢，沒有爆出猛料，怎麼可能增加銷量或人氣度。

(中時電子報)

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