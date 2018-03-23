皮蛇好了仍痛如刀割！2成患者苦不堪言

2018年03月23日 12:00 中時 倪浩倫

很多人有得過俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹經驗，當下的神經痛，和皮膚起的疹子、水泡，相當令人不舒服，然而，統計顯示，高達20％的患者，在痊癒3個月後，會再次出現彷彿被電、被刀割的神經性疼痛，當中又以50歲以上長者、有糖尿病等慢性病者、當時發病未及時治療者，最可能出現這種「皰疹後神經痛」。

一名55歲的詹先生，日前罹患帶狀皰疹，水泡從左胸部腋下長到上背部，經治療後已痊癒，只是3個月後，水泡結痂部位仍常產生陣陣抽痛痛，更自述有被電到、被刀子割般的痛楚，半夜無法睡覺，日常生活嚴重受到影響，最終就醫確診皰疹後神經痛。

收治該病例的書田診所神經內科主任黃婷毓說，得到水痘的人，就算痊癒，病毒也會躲在體內的神經節裡，一旦免疫力降低，病毒就會復發跑出來，引發俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹；只是，就算當下痊癒，也因神經傳統系統已遭病毒破壞，在往後的數個月、甚至數年，仍有機會出現皰疹後的神經痛。

統計顯示，皰疹發生後的3個月，有2成患者持續出現疼痛，更有15％患者，在發病後仍會痛上2年；黃婷毓解釋，包括50歲以上長者、有糖尿病等慢性病者、當時發病未及時治療者，都因罹患皰疹的當下，神經傳導系統遭較嚴重的破壞，導致成為罹患皰疹後神經痛的高危險族群。

罹患皰疹已經很辛苦，痊癒後若又持續遭到疼痛侵襲，身心煎熬可想而知。黃婷毓說，要避免出現皰疹後神經痛，一方面可透過打疫苗、維持良好生活作息來「主動」避免罹患皰疹，若真的罹病，也應及時就醫治療，降低出現後續神經痛的機率；一旦出現皰疹後神經痛，現也有口服藥物和局部貼片，均可在短時間內大幅緩解痛楚。

(中時)