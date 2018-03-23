先升級後自製兩階段實現戰車國造 專家：不看好

2018年03月23日 12:14 中時電子報 喻華德

據《亞太防務》雜誌1月號報導，國軍M60A3戰車性能提升計劃啟動，陸軍委託中科院研發四輛原型車，在通過陸軍戰測後，對現役M60A3進行延壽和性能提升。以性能提升案累積國造戰車所需專門知識（know how），之後研發國造戰車。對此陸軍備役中校、裝甲兵專家黃竣民表示不看好。

《亞太防務》報導指出，考慮三型主戰車全軍保守估計有數十萬發105公釐砲彈，單價粗估五萬，總價值高達五百億。加上120公釐砲彈單價粗估15萬，以400輛M60A3單車攜行量42發計算，合計12萬8千發，金額25.8億。這還不包含戰備彈藥和後勤費用。換裝120公釐主砲因缺乏可靠供應來源和彈藥成本，考量國防預算拮据，因此並未納入性能提升項目。

黃竣民教官日前在《鋼鐵傳奇─德國戰車寫真1917-1945》發表會上評論指出，「M60A3需服役至民國124年，火力並未提升，修改為自動裝填減少一人，只會加重其餘三人維護保養的工作負擔」（M60A3的設計理念維保需要4人）。他進一步指出，「除非採購M1系列戰車，否則我國無法獲得120公釐含以上的主砲」。

《亞太防務》報導指出，性能提升案的最大困難是「國外廠商不願意提供技術移轉，只願意提供裝備包件」。由此可見第一階段的性能提升，恐怕無法累積足以進行第二階段「戰車國造」所需的專門知識。

中華民國從國造64式輕戰車，歷經CM11「勇虎」式主戰車，即便稱為「國造」但技術水準一直並未超越「拼裝」的水準，某種程度上其實就像臺廠代工組裝Apple產品，最後仍然無法自行設計出相同品質性能的產品。

採取性能提升若真的無法獲得技術移轉，考量我國的國防工業基礎和科研實力，蔡政府宣示「國機國造」、「潛艦國造」、「國艦國造」，再加上「戰車國造」，明顯違背經濟學的第一課「資源有限，慾望無窮」。

以中科院有限的人力和預算，武器全國造，卻不願意花足夠的學費（國防預算），若投入時間和金錢後，國軍最後無法獲得符合需求的裝備，不論是軍方不採購，還是軍方被迫採購不合用裝備，國軍連換裝數位迷彩服，制度和體系都無法有效監督確保品質了，錯誤的政策恐怕無異於「自我國防內耗」，賠上的是維護臺灣子弟兵的性命安全和讓解放軍不敢輕啟戰端的硬實力。

(中時電子報)