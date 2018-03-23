川普祭301條款對陸「開戰」 此美商恐成首要報復對象

2018年03月23日 12:03 中時電子報 李靖棠

據美國CNBC新聞網報導，美國總統川普（Donald Trump）在對進口鋼鋁提高關稅後，昨晚又對中國大陸祭出「301條款」（Section 301），以智慧財產權為理由，對千餘項的大陸商品開徵約600億美元（約1.75兆台幣）懲罰性關稅。此舉立即遭到大陸官方的反擊，回嗆不排除祭出同等的報復措施，美國媒體評估認為，一旦中美真爆發貿易戰，首當其衝且大幅失血的美國企業名單中，波音（Boeing）將可能市第一位。

As a candidate, I pledged that if elected I would use every lawful tool to combat unfair trade, protect American workers, and defend our national security. Today, we took another critical step to fulfill that commitment. https://t.co/7NBI0Dibmx pic.twitter.com/nmzqos3BUA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年3月22日

事實上，早在去年初川普剛剛上任時，就曾有不少大陸媒體與學者提醒，「在當前的雙邊貿易下，中國是美國的棉花、小麥與豆類等農產品最大買家，更是波音公司的最大客戶。從歷史發展來看，近代貿易戰歷史上，僅有極少的案例是單方面無條件投降，川普為何會認為中國會舉白旗認輸？」

美國總統川普於今日凌晨祭出301條款，對中國大陸商品開徵懲罰性關稅。（圖/路透社）

航空大廠波音，可說是川普當選後最大受災戶之一，不久前才剛樂觀預估，中國未來蓬勃發展的客機市場，將能帶來近6,800架新機、約1兆美元（約31兆台幣）的產值，就成為大陸官方點名，為未來貿易戰中可能的報復對象。為了有效鞏固這塊超大金雞母，波音前年底更和中國商用飛機合資，在浙江舟山建立客機組裝工廠，但如今不僅要面對川普的新關稅政策，更得擔憂大陸可能的轉單制裁，讓波音陷入兩面不是人的地步。

對於川普的關稅制裁，波音執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）表示，「擁有『公平』的貿易固然是我們所追求的，但當你面對的是多達7,000架新飛機的全球最大單一市場時，我們仍希望能與大陸政府、客戶有進一步的協商溝通。」除了波音外，包含iPhone製造商蘋果（APPLE）、重工業設備商開拓（Caterpillar）、晶片廠英特爾（Intel）與思科（Cisco）等知名美商企業，都可能成為這波中美貿易戰內大失血的受害者之一。

(中時電子報)