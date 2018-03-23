美國大豆被推向「貿易戰」前線 農業州壓力大

2018年03月23日 12:21 中時 楊家鑫

中美貿易戰火起，兩國經濟勢必都將受影響。大陸《環球時報》報導稱，美國大豆出口委員會北亞地區主任保羅•伯克日前表示，「如果貿易緊張加劇，大豆可能成為中國報復的潛在目標。」中國籌備的反制措施，首當其衝受到打壓的有可能是以大豆為代表的美國農業出口。

大陸《環球時報》報導指出，美國大豆出口協會的資料顯示，大豆在美國農業出口占的比例很高，約占美國農業出口17％左右。中國海關資料顯示，2017年中國進口美國大豆總價值139.59億美元，美方的統計則為123.62億美元，居美國對華出口商品第二位，金額占比9.48％。

路透社報導稱，美國的大豆農場主已感到了壓力，伊利諾州大豆農場主溫德爾•紹曼說，「中西部的農場主非常擔心遭到報復。」明尼蘇達州大豆種植者協會首席執行官湯姆•斯盧內卡則表示，「我們想要長久的穩定，中國這樣的大市場對實現這種穩定起到很大作用。如果我們要損失一大塊中國市場的話，既有短期影響也有長遠影響。」

報導稱，據中國海關總署統計，中國60％的大豆從全球市場購買。2017年中國進口大豆共計9552.98萬噸，其中3285.27萬噸來自美國，占比為34.39％，排名第二。第一名則是巴西，占比逾50％。

然而，最近幾年中國從美國進口的大豆的增長速度在趨緩，2017年甚至出現了負增長。而中國從巴西進口的大豆則增長明顯，在2017年達到了歷史最高值為5092.87萬噸，同比增長幅度高達33.98％。

報導稱，商務部研究院研究員霍建國表示，中國也進口巴西、阿根廷的大豆，但是價格上沒有美國那麼低。「我們的東北很多地方生產大豆，如果轉移一些進口的變成國產的，在價格上肯定對我們會有些壓力；成本上升之後，下游產品的價格也會上升，榨完油的東西都是用來養豬養雞的，但是傳導的價格上漲我們應該可以承受。」

(中時)