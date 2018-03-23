政院：全力推動綠能建設 達成安全及永續的發展願景

2018年03月23日 12:39 中時 張理國

行政院副院長施俊吉今日出席「亞洲綠能智慧中心國際論壇」時表示，自蔡英文總統2016年上任以來，行政院即全力推動我國經濟轉型、改善能源結構、優化投資環境等相關計畫，行政院長賴清德積極排除投資障礙、鬆綁法規、克服執行面困難，就是希望台灣跟上先進國家，在未來的綠色經濟發展佔有市場先機。

施俊吉指出，為尋求永續發展環境及因應地球暖化，近年來，主要國家都積極推動能源轉型，擴大綠色能源使用，發展節能技術及服務。我國作為國際社會一員，無法自外於全球性趨勢，這是挑戰，也是推動經濟及能源轉型的重要契機。

施俊吉表示，為強化綠色基礎建設，加速相關投資，行政院在「前瞻基礎建設計畫」編列綠能建設預算。未來搭配相關政策推動，透過創造內需市場，可加速產業創新，估計2025年前可望帶動1.8兆元以上的民間投資。

在智慧節能方面，施俊吉指出，政府將推動低壓智慧電表建置，結合時間電價，以舒緩尖峰負載。2017年開始布建，2024年預計達300萬戶，7年可望創造413億元產值；在太陽光電方面，目前整體推動進度符合預期，目標是2025年達成設置20GW（地面17GW、屋頂3GW）裝置容量。

在風力發電方面，施俊吉表示，台灣擁有全球最優質的離岸風力資源，預估到2025年離岸風電可完成5.5GW，每年約可提供198億度的潔淨電力。除了發電以外，離岸風電也帶動國內相關產業轉型，如海事工程、鋼構及零組件等。

施俊吉說，未來是綠色經濟時代，行政院將以穩健積極態度，全力推動綠能建設。同時期盼彰化縣府順利推動「亞洲綠能智慧中心」，帶動地方繁榮發展，早日實現台灣能源轉型，達成綠色、安全、永續的發展願景。

(中時)