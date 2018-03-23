《全台最速報》盼深化台美產業交流 美商務部率團拜會林佳龍

2018年03月23日 12:13 中時電子報 綜合報導

◎盼深化台美產業交流 美商務部率團拜會林佳龍

美國商務部副助理部長Mr. Steff率團拜會台中市長林佳龍，聚焦台美智慧機械及智慧城市議題。

◎蒜頭身價崩跌 張麗善批政府未照顧好農民

蒜頭價格嚴重崩跌，每台斤只剩15-16元，立委張麗善質疑政府的調節機制破功，未善盡照顧農民的責任，她提出救蒜農的4項解方，要求農政單位種苗管制、種植面積登記、輔導轉作、保障農產品樓地板價格，避免蒜價崩盤事件再度發生。

◎為夢想裝上翅膀 桃園青年系列活動29日登場

桃園是六都中最年輕的城市，為了提供青年朋友更寬廣的舞台，展現創意與專長及扶植青年新創，今年「2018青年週系列活動」以「第二屆青年諮詢委員會成立大會」、「第二屆桃青之星選拔賽」、「創新創業國際論壇」及「桃青嘉年華」等主題，讓人感受到桃園與桃青不同以往的樣貌。

◎台南鄉親注意了！違停自行車28日起拖吊取締

台南市後火車站附近人行道，因有成功大學校區，經常塞滿數百輛學生自行車，台南市交通局公告28日起將開始拖吊，淨空該區，另規畫光復校區西側前鋒路段360格停車格，提供學生或民眾停放自行車。

(中時電子報)