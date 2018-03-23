川普簽署備忘錄 陸官媒紛紛刊文反駁

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針對美國總統川普稍早前簽署對600億美元的中國大陸貨品開徵關稅的備忘錄，大陸央視、新華社、環球時報等官媒紛紛刊文反駁，央視推出專題跟川普算7筆帳，反控美國「得了便宜還反咬」；新華社稱，川普政府為削減貿易逆差，推行「霸淩」政策，無異於將國際貿易「叢林化」；環球時報則稱，川普政府驕兵必敗，很快就將騎虎難下。北京舉起的將不是一面白旗，而是一塊鬥牛的紅布。

面對美國燃起的貿易戰火，大陸央視23日推出專題，跟川普算7筆帳。包括美國對華服務業順差全球第一；去掉44%中間產品，美對華貿易逆差減半；美國是全球產業鏈佈局的巨大受益者；88%美國就業被機械化而非中國取代；美國百姓買中國貨每家每年省850美元；冷戰思維加上高科技管制加大逆差；中國不怕打貿易戰。

報導強調，美國越來越依賴中國市場，中國也有能力在上面任一個領域減少採購或設置壁壘，採取反制措施。「中國不願但也不怕打貿易戰」。

大陸官媒新華社也刊登評論稱， 1995年世界貿易組織成立後，「301調查」這類單邊主義貿易工具已基本退出歷史舞臺。川普政府為削減貿易逆差，強行復活「僵屍」貿易工具，推行「霸淩」政策，無異於將國際貿易「叢林化」。

評論認為，美國貿易逆差的根源在於美國消費過度、儲蓄率不足等內在結構性問題。「自己得病，卻要讓別人吃藥」，這種方法顯然沒有道理，也行不通。

中共黨媒《人民日報》旗下《環球時報》發表社評「川普驕兵必挫，北京將堅決反擊」指出，川普政府顯然出現了幾個誤判，其中低估了中方採取同等報復行動的決心，也低估了美方將在貿易戰中付出的代價。

社評稱，美國驕兵必敗，中美貿易戰一旦開打，川普政府很快就將騎虎難下。「中國不會向美國屈服的，請華盛頓死了這條心。北京舉起的將不是一面白旗，而是一塊鬥牛的紅布。」

(中時)

童年味道「不老林」

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