國道計程收費第5年 eTag用戶破700萬

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國道計程收費邁入第5個年頭，遠通電收今（23）表示，eTag用戶數已突破700萬，為感謝用路人支持電子收費，遠通從今年4月到10月，舉辦一系列回饋活動，將抽出100名幸運兒，各贈送1萬元遠東百貨禮券。

根據德明財經科技大學研究團隊進行的滿意度調查，2017年eTag用戶整體滿意度達94％，是計程收費實施以來最高。遠通電收總經理張永昌指出，ETC平均每日所需處理的交易，從2014年剛上路的1400萬提升到1600萬，但ETC系統穩定且準確，仍舊維持99.97％可收費成功率。

遠通電收表示，為歡慶eTag總用戶數達700萬及回饋用戶支持，將舉辦一連串的抽獎及回饋活動，用路人只要同時具備eTag用戶、申辦銀行自動儲值、下載遠通ETC APP等3項條件，就能參加抽獎。

首波活動將自4月2日推出，人人有獎，6月起更加碼百萬，每月抽出20位幸運用路人，贈送一萬元遠東百貨禮券，一路抽到10月。

遠通去年10月推出車窗型「透明eTag」後，深獲好評，累計申裝量突破15萬，今年也預計推出「車牌框型eTag」，提供民眾更多元選擇。

遠通表示，台灣縱向國道路網全長932公里，全車種實施RFID電子收費，為全球最長，系統高度穩定及收費正確率受到全球關注，成功的P.P.P.（Public Private Partnership）公私合作模式，也是東協各國取經的重點，包括馬來西亞、菲律賓、印尼、印度、泰國等國家，都來向台灣學習。

(中時)

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