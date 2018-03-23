安檢桃園機場發現11缺失　初步遭罰36萬元

2018年03月23日 12:43 中時 洪安怡

勞動部長許銘春今（23）日帶隊前往桃園機場第二航廈進行勞動檢查，結果發現施工單位開口未設柵欄或安全網等共計11項缺失，其中5處須立即停工，已經發出停工令，初步評估將開罰36萬元。勞動部職安署指出，最快明天下午進行複查，倘若合格就可復工。

勞動部職安署指出，桃園機場目前有多項大型工程施工中，第三航站興建計畫總投資金額更高達700多億元，職安署已經將其列為檢查終重點，2016年至今已經執行30場次勞檢，曾經要求7次停工，罰緩超過百萬元。

勞動部今日檢查桃園機場第二航廈發現，北側西向外牆帷幕施工架未有安全網、北側格柵平台未設上下設備、1樓冰水機房施工架開口未設護欄、行李輸送帶開口未設護欄、樓梯轉台邊管道間開口未設護欄等，違反墜落3項、感電1項、機械危害3項、火災爆炸2項、缺氧中毒2項，共11項缺失，其中6項為主要缺失，初步預計開罰36萬元。

許銘春說，營造業在世界各國都屬於發生風險率最高，嚴重度也最高的重大職災產業，桃園機場航廈興建工程需要維持飛航安全、旅客進出順暢等，又是國家門面，挑戰性高，勞檢目的就是希望提醒事業單位勞動安全，也希望公部門帶頭做示範，同時也展現勞動部重視工安決心。

(中時)