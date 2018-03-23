女偶像驚傳吞藥輕生 閃電發文「已不活在這世上」

張菡筱驚傳輕生。（圖／取自張菡筱-微博）

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中時電子報
張菡筱發文宣告將吞藥自殺。（圖／取自新浪娛樂微博）
前隊友發訊詢問張菡筱父親。（圖／取自BEJ48-青鈺雯微博）
其他隊友與BEJ48官博說明張菡筱情況。（圖／取自新浪娛樂微博）

SNH48的姐妹團BEJ48的21歲前成員張菡筱昨(22日)深夜11時在微博發出定時文章，透露「大概你們看到這條的時候我已經我不在這個世界上了」，並表示自己長期以來如行屍走肉，疑遭憂鬱症慘纏身，嚴重失眠，還喊出「我不配做人」，讓粉絲與親友嚇傻，幸好不久後她被家人發現緊急送醫洗胃，撿回一命。

張菡筱過去是BEJ48成員，出生在四川，2016年加入BEJ48的Team B，卻在同年宣布退團，昨她在微博透露已寫好答應歌迷的歌，卻坦言生活並非粉絲想的美好，「很對不起，我不是你們看到的樣子，你們眼裡的樣子」，疑因憂鬱症，張菡筱承認喪失了工作、學習、和別人交流的能力。

張菡筱說，自己偷偷存了許多每次去看病留下的安眠藥，打算全部吞下以尋求解脫，並透露：「我還欠著解約金，我無法再做以前正常做著的事，我還不能透露我的情緒，因為誰會喜歡這樣真實的我呢？」而她對此累了，決定結束一切，「我的存在沒有任何價值。我不配做人」。

文章一出引發各界關注，前隊友青鈺雯立刻聯繫張菡筱的父親詢問情況，對方回應：「發現後帶她到醫院洗了胃，已脫離危險，醫生說留院觀察3天。謝謝關心！」BEJ48官博也說：「已經與家人取得聯繫，目前有家人陪同，請粉絲朋友放心，謝謝大家！」

★再給自己一次機會

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張老師專線：1980

(中時電子報)

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