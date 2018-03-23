去除失智汙名化 屏基協助患者走入社區

2018年03月23日 12:44 中時 林和生

柯菊緞（左2）教導孩子如何編織花環，破除外界對於失智症的刻板印象。（林和生攝）

「這是勇士的頭飾，有很多山豬牙裝飾，表示他很會打獵」，78歲柯菊緞把部落事務說的活靈活現，近期被診斷出有失智前兆的她，仍積極參與社區活動，希望透過自身行動來向外界證明，不要以為罹患失智症就沒有用！

依據研究推估，台灣目前有26萬失智症人口，到2031年將達到47萬人；屆時每100人中就超過2人罹患失智症，尤其偏鄉失智症盛行率更達14％，將是都會區的2倍。

柯菊緞長期在三地門鄉地磨兒小學擔任文化教師，介紹排灣族傳統文化與歌謠，但最近她常記不住事情，忘記次數愈來愈頻繁，懷疑自己得了失智症；73歲潘鮮明於今年初被診斷患有輕度失智，在女兒鼓勵下，嘗試參與社區輔療活動，動手編織頭飾及月桃葉，不僅減緩退化，更重新看見自己價值。

屏東基督教醫院失智症整合照顧團隊心理師林勇勝說，由於國人對失智症認識不足，除對病情沒有警覺，也讓大眾對失智症患者抱有刻板印象，以為是「癡呆」、「老番顛」，毫無生活能力。

但他強調，失智症長輩並非「什麼都不知道」、「什麼都不會做」，他們其實仍保有能力與智慧，因此2018年屏基開始啟動「台灣智作」教室，讓社區中超商、學校、活動中心都成為長輩互動場域，讓大家看見失智長者的才能，同時打造失智症的友善環境。

「這是羊齒和萬壽菊做成的花環，如果有貴賓來，我們就會做花環給他，表示尊敬」，柯菊緞向教室裡的孩子仔細說明，更教導小朋友手做花環，此刻的她們其實與一般長輩沒有不同。

(中時)