竹市兒藝節強勢回歸陸海空體驗1次滿足

「2018兒童藝術節─風的運動場」將於4月4日至8日在香山區水資源公園再次登場，新竹市長林智堅（左）23日前往視查工程進度，同時邀請全國親子前來同歡。（陳育賢攝）

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「2018兒童藝術節─風的運動場」將於4月4日至8日在香山區水資源公園再次登場，工程正如火如荼進行中。（陳育賢攝）
「2018兒童藝術節─風的運動場」將於4月4日至8日在香山區水資源公園再次登場，工程正如火如荼進行中。（陳育賢攝）
「2018兒童藝術節─風的運動場」將於4月4日至8日在香山區水資源公園再次登場，新竹市長林智堅（右七）23日前往視查工程進度，同時邀請全國親子前來同歡。（陳育賢攝）

2016年首次推出即造成轟動的「兒童藝術節─風的運動場」，2018年將於4月4日至8日在香山區水資源公園再次登場，活動期間每天上午10點到下午5點提供小朋友盡情探索遊玩，市長林智堅23日邀請全國親子共同前來體驗，並創造1個不一樣的兒童節回憶。

市長林智堅表示，2018兒童藝術節主打香山溼地的獨特景觀生態，主題式大型遊具包括巨大紅色招潮蟹「橫著走歌舞高台」、「搖擺大花跳」的彈塗魚，70公尺長「迎風追逐」、「沙坑跑跳」、「漫步雲端2.0」讓孩子盡情探險，「林間推拉車」、「獨步風林」、「吹吹九降風」讓親子共同體驗甜蜜的兒童節回憶。

林智堅說，此次遊具融合城市特色，讓孩子可1次體驗到陸海空的遊具，其中陸地有6座大型原創遊具、精彩兒童劇團；空中部分，孩子可搭乘啟德重機的大吊車升到高空，遠看大海與香山溼地，同時也可感受幻象戰機不時低空飛過的驚喜，是專屬新竹市的獨特體驗。

兒藝節連兩年活動大獲好評，2017年湧入23萬人次，已成為新竹市城市品牌，此次除了可走訪17公里海岸線，更能拜訪市區美術館、州廳等城市古蹟群，品嘗在地美味小吃，飯店業者也提供優惠行程，歡迎親子們前來造訪兒藝節，來趟3天2夜的小旅行。

文化局指出，兒藝節遊具都是經過結構工程精密計算、邊框包覆防撞材質、使用測試檢驗合格的鋼材繩網，一律要求結構技師簽證，並會在活動開始前進行遊具壓力測試，為安全嚴格把關，活動每座遊具更有志工陪同確保孩童安全，讓親子可以安心、盡情的挑戰各種遊具，留下兒童節美好回憶。

由於活動會場周邊無汽車停車場，為因應活動帶來的龐大人潮，交通處特別安排接駁專車從新竹車站前廣場、新竹轉運站、南寮漁港、海山漁港及指澤宮發車，每天上午9點半到下午4點半前往會場，請民眾多加利用大眾運輸前往。

另，城市行銷處也推出限定導覽活動，兒童藝術節活動期間每天兩場，帶親子探索舊城區，有興趣的民眾可向新竹火車站旅遊服務中心報名，電話：03-525897。

(中時)

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