北上說明善款運用 傅崐萁怒批：遭到看不見的黑手打擊

花蓮縣長傅崐萁23日北上針對花蓮震災善款運用再度舉行記者會說明，更質疑有幕後有人不斷惡意造謠抹黑。（陳信翰攝）

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花蓮震災善款遭質疑運用不當，事件持續延燒，花蓮縣長傅崐萁今北上滅火，在立法院召開記者會強調，所有善款使用皆秉持行政院院會決議、台南震災、高雄氣爆、88風災等災款使用情況作為標準。傅更痛批，救災過程不斷遭到「看不見的黑手」打擊，呼籲蔡政府出面以正視聽，別放任下面的人散布惡毒言論。

談及災民房屋受災情形，傅崐萁指出共分五種類；一、倒榻戶、拆除戶共190戶，全數一坪換一坪，救助金額超過房屋市值；二、黃端戶16戶予以現金救助，或由縣府直接修繕；三、牆裂、圍牆倒塌逾500戶，開放企業認養或由縣府現金救助；四、家用器皿、電器毀損逾4000件；五、因救災遭妨礙或被要求遷離者，予以現金2萬元補助。上述五大類案件均處理完畢，永久屋也將盡速興建。

傅崐萁也說，包括觀光、石材等各類受損產業，已向中央申請花東基金、直接補助等，相關8億金額，係只支持因中央政策提出200億融資，給予利息1%補貼；此外，中央也補貼1%，並建請以善款作為利息的補貼，每戶以20萬為限，且須先向中央申請。

傅崐萁強調，花蓮縣善款監督委員會通過8億救助款，但希望中央給予支持，該金額就不用以善款動支；所有善款專款專用，且依捐款指定項目作運用。

傅崐萁重申，此次救助標準超過921、台南震災、88風災，像是永久屋興建一坪換一坪，每坪救助金額高達11萬，其餘包括生活救助、慰問金、租屋補助等，以及受災地依公告現值買回，都是國內史上天價。

傅崐萁今有備而來，雖然記者會僅18分鐘，卻提供「雲門翠堤近4年買賣交易實價登錄」、「0206震災復原重建小組會議紀錄」等洋洋灑灑7大份資料作為補充說明，不少媒體私下讚嘆宛如「專案報告」等級。

(中時)

政府要硬起來！菲律賓設軍事設施… 南二都可以花蓮卻不行 傅崐萁批…

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