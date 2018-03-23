南二都可以花蓮卻不行 傅崐萁批：善款使用沒標準

2018年03月23日 14:21 中時 陳彥宇 、 陳信翰

花蓮地震部分善款用來補貼觀光、石材業等產業，引發質疑聲浪。花蓮縣長傅崐萁今在立法院召開記者會說明，並強調台南、高雄過去救災也都做過，不能「一個台灣有兩個社會」，呼籲政府未來應制定善款執行標準。

傅崐萁指出，台南強震之後，地方政府補助受影響商家每戶10萬；高雄氣爆之後，地方政府補助受影響商家每戶每月20萬、每年上限240萬。花蓮補助受影響商家每戶每年上限為20萬，「就這麼簡單」。

傅崐萁指出，台南地震是一個點，高雄氣爆是一條街、一條線，花蓮強震是造成地方產業全面受創，相關產業損失多少錢，外界相當清楚。花蓮經濟以觀光為主、石材為輔，如果受到打擊卻無法解決，6至8個月後會產生系統性風暴，逾10萬家庭受影響。

傅崐萁重申，台南市政府預算規模600至700億，高雄市政府預算規模逾1000億，花蓮縣政府才100、200億且相對弱勢，提出產業救助卻得與上述兩地比較，「我們不能想像」。他希望行政院長賴清德、總統蔡英文說要協助地方站起來，這些話都是真的。

傅崐萁話鋒一轉抨擊，高雄市長、現任總統府秘書長陳菊（應為傅口誤，陳菊非府秘書長），在高雄氣爆時非常誇張，包括律師費1億3000萬、建築景觀改善計畫、道路工程、太陽能板、裝置藝術、登革熱防疫等計逾9億費用，都以善款支應。反觀花蓮縣府是自行處理，沒動用善款，「怎麼一個台灣有兩個社會」？

傅崐萁痛陳，民進黨已貴為執政黨，也親身經歷過台南強震、高雄氣爆，應有同理心、不忘初衷，全力支持花蓮盡快走出陰霾。他並要求，執政黨「別再放下面的小犬出來咬人」，不應在傷口上撒鹽。

傅崐萁強調，民眾的善心善念不應被惡意的言論誤導，尤其執政黨應正本清源，同時也該訂定善款執行標準，否則地方會無所適從。

(中時)