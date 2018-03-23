「換錢」、「鑑定」差很多 婦幫換美金遭送辦

2018年03月23日 13:53 中時 陳淑芬

保七建議民眾對所持外鈔真假有疑慮時，到銀行應該告訴行員「請求鑑定」，千萬不要說「換錢」或「存錢」，以免誤觸法律規定。（陳淑芬攝）

54歲林姓婦人日前持2張百元美鈔到台灣銀行台中分行兌換，行員初步發現疑似假鈔，通報派駐的保七員警，經銀行專業檢視認定為假鈔。林婦說，胞弟在大陸開美容美髮店，顧客支付美鈔，她到銀行順便幫兌換。警方依「行使偽造有價證券」將她送辦，提醒民眾若懷疑所持外鈔是假鈔，到銀行千萬不要說「換錢、存錢」，應該先「請求鑑定」，以免觸法。

內政部警政署保安警察第七總隊第一大隊台中警勤室副主管涂朝平23日指出，派駐台灣銀行台中分行的保七員警在3月15日中午接獲行員通報，林婦持2張百元舊版大頭版美金前來兌換，疑似假鈔，員警與台銀行員初步察覺，這2張百元美金表面平滑、色澤不自然，經銀行以專用放大鏡檢視，發現鈔票色澤、防偽設計及質感與真鈔差異頗大，鑑定涉嫌偽造。

林婦當場傻眼，向警方指稱，她的胞弟在大陸開設美容美髮店，這兩張百元美鈔是顧客付費支付的，她剛好來銀行，順便幫忙兌換，沒想到竟都是假鈔。

保七台中警勤室副主管涂朝平提醒民眾，國人對外幣比較不熟悉，不要隨便幫人拿外幣到銀行兌換，若發現所持外幣可能有問題時，到銀行應該告訴行員「請求鑑定」，千萬不要說「換錢」或「存錢」，才不會誤觸法律規定。

保七第一大隊公關張嘉閔建議民眾，最好不要接受非來自銀行的外幣，根據中央銀行規定，兌換偽造美金金額超過200元以上者，即違反刑法201條「行使偽造有價證券」的規定，依犯意及情節輕重判處3000元以上罰款，1年以上、七年以下刑責。

(中時)