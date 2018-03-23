台師赴大陸任講座教授 陸校：屬於常態性交流 不支薪

2018年03月23日 14:01 旺報 李侑珊

台大準校長管中閔傳出在廈門大學兼職，引發爭議，多名大陸知名大學主管表示，台師前往大陸大學擔任講座教授，大多是學術表現極佳，或極具名望的學者專家，而受邀到大陸進行短期學術交流，屬於常態性交流，並不是全職任教，因此陸方不會提供薪水。

實踐大學今（23）日舉辦60周年校慶國際及兩岸工作坊，多所大陸大學主管受邀出席。針對近來台大準校長管中閔傳出在廈門大學兼任，廣州中山大學國際合作與交流處副處長古文立指出，校內並沒有在台灣擁有教職的台灣教授，赴該校兼職，而大陸各校對於講座或兼任教授的認定方式，雖有所不同，但以該校為例，若被邀請擔任講座教授，一定會獲得聘書，「一般來說，講座教授不是全職。」

針對大陸大學的講座教授，古文立進一步指出，「就是老師有時間的時候，可以來舉辦講座，但沒有兼課」，此職務多為兼職，校方並不給薪，至於邀請學者的部分，則是以擁有合作關係的台校為主，或者是鎖定學術表現、具有聲望的學者專家。

至於邀請講座教授是否會刊登在學校官網，古文立說，既然是舉辦論壇，並邀請到學者來演講，一定會對外公告，目的在於通知師生參加。

湖南大學港澳台事務辦公室副主任趙亞輝坦言，民進黨執政以後，大陸大學對於兩岸交流的態度，的確變得很謹慎，主要的考量在於憂心引起台灣民粹的反彈，針對台師到大陸大學兼職，大陸各校作法不一，不過大陸大學若要舉辦演講，想請台灣的教授赴陸演說，大陸大學頂多提供車馬費，但陸方有意邀請的，一定是享有名氣的學者專家。

(旺報)