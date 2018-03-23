菲建海事基地 漁業署：仍須遵守台菲漁業執法協定

2018年03月23日 14:29 中時 廖德修 、 姚志平

菲律賓軍方於22日宣布，下月起將在距離蘭嶼僅98公里的雅米島（Mavulis）興建海事基地，以打擊漁業盜捕問題。農委會漁業署表示，台菲兩國已於2015年11月5日簽署台菲漁業執法合作協定，規範雙方進行漁業執法時，應避免使用暴力或不必要武力，而對於在雙方重疊專屬經濟海域屬於「菲國主張鄰接區部分」執法事務爭議，尚待雙方進一步協商。因此漁業署呼籲菲律賓，仍須遵守台菲漁業執法協定，避免使用不必要武力。

漁業署進一步表示，在我國與菲國重疊專屬經濟海域作業的漁民，經渔業署長期宣導後，在我國積極與菲國洽談漁業合作之際，多已暫時避免進入菲國臨接區（菲國領海基線向外12浬至24浬）作業，以釋出善意，並避開遭菲國干擾及扣捕風險，希望與菲律賓共同為漁業合作努力。

漁業署指出，我國和菲律賓地理位置相鄰靠近，專屬經濟海域高度重疊，以往頻傳海上衝突事件。如今，雙方已於協定簽訂後，各自降低衝突發生。此次菲國在與我鄰近島嶼興建海事基地，雖可能增加我漁船作業風險，但台菲雙方交流歷史長久，無論政府及人民間均已建立長久友誼，渔業署仍將與外交單位配合，積極與菲國洽談漁業合作，並請海巡單位視情況機動調整護漁能量，以加強保障我漁民作業權益。

(中時)