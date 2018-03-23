完勝不景氣 20萬起賓士輕鬆開回家

2018年03月23日 13:56 中時電子報 綜合報導

眼前星芒閃耀，誰不想要？開啟賓士人生，你有更好的選擇。(圖/李義章 攝)

車流之間劃過眼前的三芒星總像是磁鐵般特別吸引眾人的目光！

置身在星芒閃耀的駕駛艙，是藏在心裡不曾說出的夢想，其實現在入主賓士圓夢一點也不難，只要做好規劃，坐擁賓士，不再是夢。

因應現代人多元化的生活型態及消費習慣的改變，台灣賓士與台灣賓士資融推出全新「Agility 星自選購車優惠方案」，自由靈活的購車選擇，不僅能輕鬆入主賓士車，個人資金更能彈性運用。

身形緊緻、年輕動感的 C-Class 實在太誘人？！現在頭款 20 萬起即可入主，圓夢‧就在此時此刻。(圖/李義章 攝)

不同於與一般購車貸款，需在合約期間內按月攤提車價，「Agility 星自選購車優惠方案」可依據個人需求，規劃頭款優惠，再訂定分期合約期數與每年行駛最高里程數，便可駕馭 Mercedes-Benz 夢想車款，待合約期滿後，更享有三種自由選擇：

1.保留：期滿結清尾款，保留愛車。尾款可選擇一次付清或是再分期。

2.換購：換購全新車款，享受駕馭新車樂趣。

3.歸還：原車歸還給台灣賓士，免除尾款負擔。(*車況需符合良好狀態及里程數說明表之條件)

「Agility 星自選購車優惠方案」，以 C-Class 為例。(圖/台灣賓士 提供)

「Agility 星自選購車優惠方案」有什麼好？

1.低頭款、彈性低月付、自由購車規則:提供無可比擬的優惠與服務。

2.一站式服務:購車+分期+車險全包，省去申請銀行車貸及車險比價的繁瑣。

3.車輛回收免煩惱:合約結束後，若不打算保留愛車，則可於車況符合良好狀態及里程數說明表的條件下，將原車交付予台灣賓士，以免除尾款負擔。

Agility 星自選 vs. 一般分期方案試算比較

比起一般分期貸款，現在可以用更低的月付款，即刻輕鬆坐擁三芒星，同時手邊的剩餘資金還可靈活運用在其他生活上。當期滿後，可視自己當前的需求，決定後續要保留、換購升級或歸還車輛，不必再擔心之後想出國或是想開新車的窘境。

夢想零距離，靈活、彈性、自由的「Agility 星自選購車優惠方案」讓你輕鬆開賓士。(圖/李義章 攝)

現在入主 18/18 年式 C 180 即刻升級 AVANTGARDE 外觀套件。(圖/台灣賓士 提供)

值得一提的是，現在入主 18/18 年式C 180，直接升級 AVANTGARDE 外觀套件，包括雙柵式樣霧銀鍍鉻水箱罩、動感前保桿/氣壩黑色護網、17 吋五輻雙肋式輪圈、車身同色側裙及後保桿下黑色分流版、隱藏式排氣尾管...等，更加動感有型、與眾不同。

(中時電子報)