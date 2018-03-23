「新南向」竊盜集團 越南竊嫌專偷蘋果手機

2018年03月23日 14:05 中時 王己由

政府「新南向」政策，成為犯罪溫床。越南籍男子吳定桃、李孝義和阮氏乾，去年入境台灣後，結夥在擁擠市集或商圈，專挑女性犯案偷手機，案經台北地方法院審理後，辯稱都是一個人偷，沒有「結夥」，意圖規避較重刑責，但法官根據蒐證影帶認定就是分工共同犯案，依刑責重的加重竊盜罪，判有期徒刑1年3月到1年7月不等，服刑完畢驅逐出境。

刑法的竊盜罪，是最重本刑5年，結夥3人犯案就是加重竊盜罪，刑度最輕6月以上5年以下。吳定桃等人，去年8月自越南搭同一班機入境我國後，在台北市承分租套房。

去年9月20日到11月23日，在南京西路新光三越百貨、景美夜市、捷運中山站地下街、師大夜市、台北市SOGO百貨、捷運敦化忠孝站、士林陽明、東門、木柵、建國北路等傳統市場，以及寧夏夜市和板橋埔墘夜市等地，專挑獨行婦女下手，分工合作偷竊蘋果等品牌手機，被查獲時已得手20支。

北院審理後，法官從警方蒐證帶發現，他們每次行竊，有人擋住被害人、有人推擠被害人，下手行竊共犯一得手，就一起離開，因此認定是結夥3人犯加重竊盜罪。

法官判決指出，吳定桃等人假藉觀光名義入台，卻在台灣竊盜，且食髓知味，多次再入境，竊得的手機價值不菲；現今，行動電話內多有重要個人資料，會造成被害人極度不便利，犯罪危害不輕，判3人1年3月到1年7月不等刑徒。

(中時)