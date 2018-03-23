「新南向」竊盜集團 越南竊嫌專偷蘋果手機

友善列印
中時

政府「新南向」政策，成為犯罪溫床。越南籍男子吳定桃、李孝義和阮氏乾，去年入境台灣後，結夥在擁擠市集或商圈，專挑女性犯案偷手機，案經台北地方法院審理後，辯稱都是一個人偷，沒有「結夥」，意圖規避較重刑責，但法官根據蒐證影帶認定就是分工共同犯案，依刑責重的加重竊盜罪，判有期徒刑1年3月到1年7月不等，服刑完畢驅逐出境。

刑法的竊盜罪，是最重本刑5年，結夥3人犯案就是加重竊盜罪，刑度最輕6月以上5年以下。吳定桃等人，去年8月自越南搭同一班機入境我國後，在台北市承分租套房。

去年9月20日到11月23日，在南京西路新光三越百貨、景美夜市、捷運中山站地下街、師大夜市、台北市SOGO百貨、捷運敦化忠孝站、士林陽明、東門、木柵、建國北路等傳統市場，以及寧夏夜市和板橋埔墘夜市等地，專挑獨行婦女下手，分工合作偷竊蘋果等品牌手機，被查獲時已得手20支。

北院審理後，法官從警方蒐證帶發現，他們每次行竊，有人擋住被害人、有人推擠被害人，下手行竊共犯一得手，就一起離開，因此認定是結夥3人犯加重竊盜罪。

法官判決指出，吳定桃等人假藉觀光名義入台，卻在台灣竊盜，且食髓知味，多次再入境，竊得的手機價值不菲；現今，行動電話內多有重要個人資料，會造成被害人極度不便利，犯罪危害不輕，判3人1年3月到1年7月不等刑徒。

(中時)

「換錢」、「鑑定」差很多 婦幫… 雲端遊戲公司掛羊頭賣狗肉 從事…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。