NBA》黑人青年慘死 國王主場被群眾包圍！

2018年03月23日 14:23 中時電子報 盧品青

抗議群眾包圍國王隊主場。(美聯社)

抗議群眾以人牆阻擋球迷進場。(美聯社)

儘管大多數球員都以比賽為重，NBA也極力遠離政治暴風圈，但麻煩還是找上了門。23日國王對戰老鷹，大批BLM示威群眾(Black Lives Matter, 黑人的命很重要)包圍國王球場，比賽因而延誤，國王一度請球迷返家，計畫處理退票。

示威群眾舉著標語要封鎖球場，手牽手擋住大門，讓進不去的球迷非常憤怒。這個抗議行動是為了一名無辜遭警察槍殺的黑人青年克拉克(Stephon Clark)。據了解，克拉克幾天前橫屍於他奶奶家的後院，手無寸鐵的他至少被警察開了15槍。

依照警方的說法，當時克拉克從隔壁住宅爬過圍欄進來，被懷疑是闖空門的竊賊，兩名警察用槍指著克拉克，喝令他放下武器。克拉克手上確實拿著一樣東西，但沒有人看清那是何物，警察當場大喝一聲「有槍！」隨之槍聲大作，克拉克倒在了血泊中。

開火之後警察仍停留原地，前來支援的女警還向克拉克喊話交出武器，但是克拉克躺地上一動也不動。警察5分鐘後才上前查看，發現大事不妙。

克拉克遺留兩名稚齡子女，警方公布的影像模糊不清，沒有表明身分就掏槍，還在施救過程停止錄音，引發外界不滿。警方認為他們已經警告克拉克放下手中物品，但克拉克拒絕聽令，他們感受到威脅只好開火。

由於很多球迷無法進場，比賽時觀眾席稀稀落落，國王將上層看台的觀眾移到下層，並贈送飲料。國王隊老闆賽後向球迷致意，希望大家共同努力，讓美國成為一個更好的地方，不要再讓這種悲劇發生。

抗議的群眾後來轉移到其他地方，堵住鄰近街道路口。

(中時電子報)

國王隊老闆(中)向觀眾致意。(美聯社)